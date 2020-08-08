على طاولة الرئيس.... معبر جابر وكورونا

تغير الوضع الوبائي في الأردن وازدياد الحالات والاصابه بفيروس كورونا مصدر الاصابات للأشخاص مخالطين للمصابين معروفين في منطقه معروفه ومحدده الا وهي المعابر الحدوديه البريه تحديدا معبري جابر والعمري وهذا يدل على عدم الجديه والتهاون بالتعامل مع وسائل الوقايه الشخصيه والعامه الوبائيه والتي نادينا بها منذو شهور وفي اكثر من موقع وو سيله بخصوص اليه التعامل في المعابر الحدوديه البريه والبحرية والجويه ولكن الجهات المتابعه لملف كورونا لم تاخذ بها مما أدى إلى ظهور عدد كبير من الإصابات وسيظهر في المستقبل عدد اكبر ان لم تتخذ إجراءات صارمه وواضحه للجميع بدون استثناء بخصوص اليه التعامل الوبائي والوقايه الشخصيه في سبيل المحافظه على الوضع الوبائي في البلد؛ وادعو الجهات الرسميه المتابعه لملف كورونا وضع بروتوكول وقائي وبائي واضح يتم تدريب الموظفين والمعنيين عليه وذلك لتقليل من إعداد الاصابات بهذا الفيروس؛ على ان يتم تطبيقه بشكل صارم وحازم دون تهاون.

وهنا أؤكد على ضروره توفير مكان مناسب للحجر الحدودي المؤقت وخاصه في منطقه جابر وتوفير الحد الأدنى من متطلبات الاقامه من المبيت وتوفير مياه الشرب الصحيه والطعام بالاضافه وجود أماكن مبيت مناسبه للموظفين في هذا الموقع في حاله الحجر عليهم؛ وهنا اقترح إغلاق معبر جابر بصوره مؤقته لحين القيام بالإجراءات المناسبه المطلوبه منعا من وجود بؤره عدوى جديده تنقل الفيروس الي اشخاص جدد وحفاظا على الوضع الوبائي للبلد واستفحاله في حاله عدم القيام بالإجراءات الوقائية والصحية والبيئية اللازمه.

حمى الله الاردن من كل شر ووباء.

والله من وراء القصد