الرئيسية | مقالات نعم كلنا مهتمون، واين صوت العقل؟

بقلم : الدكتور احمد الشناق فقدان ثقة بحكومة وبرلمان وأعيان ، ولحقت الأحزاب والنقابات بركب ضعف الثقة ، وفقدان الثقة بها ، وتشويه يطال الآن مؤسسات نتوقف عن ذكرها ، إجلالاً وإعتزازاً بها ، والإعلام سبقنا جميعاً بفقدان الثقة . فأصبحت سلطات الدولة ومؤسساتها الرسمية ، ومؤسسات المجتمع المدني والأحزاب ، جميعها في دائرة فقدان الثقة . مشهد وطني غير مقبول والسكوت عليه خيانة ، وهذا المشهد يفتح ثغرات عميقة في جدران الدولة ، وتكهنات للتحليل والتشكيك بمستقبل هذا الوطن ، ليدفع ثمنة الوطن ، بكيانة ونظامة ، وتاريخ الدولة الأردنية القوية الراسخة بسلطاتها ومؤسساتها ومجتمعها وإنجازاتها ، ويأتي ذلك في لحظة تاريخية حادة بمتطلباتها واستحقاقاتها ، وبمنعطف تاريخي حاد وغير مسبوق بالتقلبات المفاجئة ، وكأن إضعاف الأردن وإستهدافه ، أصبح مخطط وبصناعة محلية . عندما لم تجد قوى الإستهداف نحو إعادة صياغة المنطقة ، أدوات صراعية الطائفية والمذهبية والعرقية ، أو صراع على شرعية الحكم في الأردن . هل المطلوب إضعاف الأردن بإستهداف نهج الملك في تجنيب الأردن كافة العوامل الخارجية ، من حرائق بتفتيت مجتمعات واسقاط دول بصراعية المكونات بإمتداداتها الإقليمية والدولية ؟ وهل الإضعاف يستهدف نهج نجاح الأردن بتجاوز ، الأخذ بانقسامات الشارع الأردني نحو أزمات أقطار عربية ؟ عايشت الصراعات ، وتحت اي مسمى من شعار أو يافطة ، وبالثبات على موقف الرفض لكل شعارات التفتت ، وعناوين ويافطات صراع المكونات . وهل الإضعاف ، يستهدف حكمة وشجاعة الملك التاريخية ؟ بإنقاذ الأردن من الانخراط في محاور تفكك وانهيار الحالة العربية على المستوى القطري ، وتمسك جلالته بمنظومة الأمن القومي العربي . - وهل من ثمن للموقف الأردني التاريخي الثابت تجاه القضية الفلسطينية ؟ وموقف الملك الثابت والواضح تجاه التمسك بالحلول السياسية نحو أقطار شقيقة تعيش الصراع ، بضرورة توافق المكونات وبما يحفظ سيادة الدولة ، ووقف حروب الوكالات على أراضيها بالتدخل الخارجي ، وحرص جلالته على منظومة الأمن القومي العربي ، وإعتبار الأمن القومي لأي بلد عربي هو جزء من الأمن القومي الأردني. والتي هي ثابت من ثوابت السياسة الأردنية . - وبقي الأردن بمواقف الملك صوت العقل والحكمة في مخاطبة الأشقاء ، وصوت عربي ينافح بشجاعة تاريخية أمام دول القرار العالمي والمجتمع الدولي عن القضايا العربية ورسالة الإسلام ، يكاد أن ينفرد بحضورة الدولي عن العرب والمسلمين ، وخطاب ورؤيا يحترمها العالم بمصداقيتها وحكمتها ، وشجاعة الثبات عليها ، رغم إضطراب الموقف الدولي بعلاقاتة ، وواقع عربي متردي حد التفكك والإرتهان . فهل من ثمن ؟ - نعم كانت السياسة الخارجية للملك فاعلة وناجحة ، ومواقف تاريخية حافظت على سلامة الوطن ، ومواقف عروبية لم تخضع لابتزاز أو ضغوط أو إغراء ، ولم يخذل الأردن اشقائه العرب ، ولم يطعن الأمة بالانحياز لعوامل التفتيت بأدوات الصراع الدامي لشعوبها . - ونسأل بعقل الوعي ، هل مطلوب أن ندفع الثمن ؟ - وهل المشهد بالشأن الداخلي ، له إرتباط بإستحقاقات الثمن ؟ وإلى متى يبقى هذا المشهد ما بين جلد الذات واتهام وتشكيك ، أو تنظير وتحليل وتشخيص وتصريح ؟ ونتساءل أين العقل ؟ لحالة أردنية غير مسبوقة من إنكار لأي منجز بما يجافي العقل والمنطق من جانب ، وحالة غياب لحكومة أصبحت تتغطى بفشلها وعجزها بمؤسسات أمنية وطنية ، وهي مؤسسات عنوان لإعتزاز الأردنيين بتاريخها الوطني النبيل مع المواطن والشعب . - ونسأل أين رجالات الدولة ، أليس للدولة والحكم رجال ؟ ولماذا بموقف المتفرج ، أو الناقد ؟ وهل وجودهم فقط ، بكم تزهو المناصب ؟ - وهل يتوقف الوطن والدولة والمجتمع عند حكومة غير قادرة على إدارة أزمات بالحوار ؟ وهي حكومة لم تحدد منذ مجيئها، خارطة طريق وفق آليات تترجم مضامين كتاب تكليف سامي لها ؟ أو حتى قدرتها على حوار في اي شأن من شؤون الوطن لمواجهة تحدي نحو إيجاد حل ! لتصبح الحالة الأردنية تتراوح بين اتهام وتشكيك ، أو تحليل وتشخيص ونقد ، وليس لحلول . - حالة وكأن مخطط اغتيال الدولة يجري بصناعة داخلية بوعي أو غير وعي وبصمت أقرب للخيانة . مما يفتح الأبواب لكل عوامل الإختراق الخارجي ، وبما يستهدف اضعافنا ، وكل ذلك في ظل ظروف أصبحت بمجموعها تعاند الأردن ولا تطاوعه بأزمة إقتصادية تتراكم بتداعياتها الحرجة ، وسياسيا بحالة جمود حد الشيخوخة . - هل المطلوب الصمت على ما يجري ، ولماذا ؟ بدلاً على أن يتحمل الجميع المسؤولية الوطنية بإيجابية تجاة الوطن والدولة في ظروف صعبة ودقيقة بمسؤولية الموقف ، وأن نكون جميعاً ، الحزام الواقي للرأي العام نحو أهداف الدولة وحمايتها . - وهل معارضة قرار حكومة وسياساتها ونهجها أصبح خط أحمر ؟ وما هي المصلحة الوطنية ، في حماية حكومة عاجزة ؟ وما البديل لمعارضة الحكومة ؟ ومع من ستكون المعارضة ؟ حكومة فشلت في معالجة أزمات بتحديد آليات الحوار الوطني الشامل نحو إيجاد الحلول ، وفشلت ان تجد آليات بإنهاء حالة الإنفصال بين المجتمع والدولة ، ووضع أسس الانتقال لمرحلة جديدة بإعتماد مضامين كتاب التكليف السامي لها ، وترجمتها بآليات للتنفيذ ، وفشلت بالإستجابة للمطالب الشعبية على قاعدة التوافقات الوطنية وخارطة طريق لدولة العدالة والإنتاج والحياة الكريمة للأردنيين . - والسؤال الأبرز ، إلى أين ؟ هل مطلوب وضع الجميع في زنزانة إغتيال الدولة ؟ نخاطب من ؟ وهل دخلنا مرحلة مشروع الدولة الفاشلة ؟ بعد أن تشكل رأي عام إنطباعي ، بان الأردن دولة فاسدة ! وهل فعلاً مشروع الإستهداف دخل حيز التنفيذ ؟ بأننا دولة فاشلة وفاسدة ؟ بعد أن لم يجدوا آليات صراع الطائفة والعرق والمذهب وعلى شرعية الحكم ؟ ببديل أن الأردن دولة فاشلة وفاسدة ! الصمت على كل ما يجري خيانة للوطن بكيانه ونظامه . وسيقاتل الأردنيون بضراوة ، دون كيانهم الوطني ونظامهم السياسي ، ودولتهم الأردنية ، وبالتفافهم حول راية الوطن ، ليبقى عصياً على كل ضعف ومحاولة إختراق .

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