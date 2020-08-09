نحن دولة قانون وموسسات وليست فزعات وترهات

الكاتب جهاد الحمايدة .....

نحن دولة قانون وليست فزعات وترهات او عنتريات او عنجهيات هناك في هذه الحياة لدينا مسلمات نعيش عليها و ثوابت مرتبطة بهذه المسلمات وهي التضحية للوطن وعدم الاستقوا علية وعدم تازيم الوطن وتفكيكه... هكذا تعلمنا وهكذا تربينا.... لكن هذه الايام لاحضنا وللأسف من سلوك البعض وما نتج عن ممارساتهم وفكرهم خروجا علي تلك الحقائق والمسلمات والثوابت... هل انقلب التفكير... هل ارتدت الكرة الارضية.... هل اصبح الحال بنا للقول باننا الدولة..... هل انقلبت المفاهيم والمسلمات.... وهل وهل وهل..... اسئلة واستفسارات... لا بل استهجانات من هذه الممارسات غير الحضارية وغير المسؤولية وليسمح لي القارئ بعرض النقاط التالية....

اولا... صيغة التهديد للحكومة والدولة امر غير مقبول وفيه خروج عن العرف الادبي والسياسي والتربوي.

ثانيا.... الاستقوا علي الدولة خروج عن طاعة اولي الامر وهذا غير جائز شرعا.

ثالثا... من الذي يصرف الراتب للمعلم وزارة التربية ام نقابة المعلمين....

رابعا.... صيغة التحدي بعدم دخول المعلم لغرفة الصف...

خامسا.... ايهما اريح في العمل ....العسكري الذي يسهر الليل ام المعلم الذي يصل بيته كل يوم الساعه ١٢ والي مزبط المدير الساعه ١٠والذي ياخذ اجازه ثلاث شهور مدفوعه...

سادسا.... اطالب الحكومة إعطاء المعلم الاجازه لتكون غير مدفوعة للثلاث شهور لان في ذلك استنزاف لخزينة الدولة....

سابعا.... دوام المعلمين يجب ان يكون مثل باقي اجهزة الدوله للساعة الثانية او الرابعة...

ثامنا.... كيف للنقيب ان يدعو المعلمين لعدم تنفيذ كتب وزارة التربية والتعليم.. هل النقابة تدفع رواتب المعلمين ام الوزارة...

تاسعا.... هناك طائفة من اعوان النقيب معلمين وغير معلمين ومنهم عسكر تحرض علي الفتنة والاستقواء علي الدولة

عاشرا.... اقترح علي ديوان الخدمة توظيف المعلمين الملتزمين بتعليمات ديوان الخدمة المدنية والاستغناء عن خدمات غير الملتزمين بالتعليمات تحت طائلة المسؤولية

الحادية عشر..... المظلة هي الدولة والحكومة ولو كانت ظالمة وليس النقابة ومن يرغب بتخريب البلد

الثانية عشر... هناك َمخالفات وفساد في النقابة واستغرب من يدافع عن الفساد والقضاء سيعلن عن ذلك قريبا

الثالثه عشر... عودوا الي رشدكم فالاردن ليست ساحة للتخريب والفتنة وفيها رجال وامناء عليها بقيادة سيدي ابا الحسين حفظه الله ورعاه...

الرابع عشر... العشائر ليست حامية للفساد بل لا تقبل به..