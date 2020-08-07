الرئيسية | مقالات الشناق يوجه نقدا لاذعا لحكومة الرزاز..لماذا #الرزاز ؟ و #الأردن إلى أين ؟

بقلم : الدكتور احمد الشناق ثلاثة استفتاءات شعبية برفضة :

- طُردت حكومته من جميع محافظات المملكة ، أثناء ترويجه لقانون الضريبة . وأقر قانون أسوأ من قانون الحكومة التي ذهبت بإحتجاجات شعبية من أجله .

- معركته الخاسرة مع المعلمين ٢٠١٩، بتضامن الشعب مع المعلم ، وانتصر المعلم .

- معركته الان مع المعلم ، مسيرات في المحافظات وهتافات بإسقاطه وصمود نقابي ، وسينتصر المعلم ، ولكن بعد تشويه صورة الأردن في العالم . وكأن الأردن دولة بوليسية بالضرب والإعتقال

- أربعة تعديلات وزارية بعدد ٥٢ وزير ، والبعض كانو أقرب للشلة ، من وزراء لا يمتلكون الحلول للتحديات القائمة . ولا حتى لغة تخاطب مع الشعب ، وإنفصال عن محافظات المملكة وهموم المواطن وقضاياه

- لم ينفذ مضمون واحد من مضامين كتاب التكليف السامي لحكومته ، وهي مضامين تلبي طموحات الشعب برؤيتها الملكية

- قانون دفاع لم يمنح لرئيس حكومة منذ نصف قرن . أعطاه الحق بتعطيل القوانين العادية في الدولة ، ولم تلتزم حكومته بنص الإرادة الملكية بأن لا يمس الحريات العامة في التعبير والحقوق المدنية والسياسية .

- ارتفاع مديونية بحجم غير مسبوق، ليتجاوز الناتج المحلي والمؤشرات تؤكد بالذهاب إلى أرقام صادمة .

- ارتفاع معدل بطالة غير مسبوق والقادم أسوأ بعودة الأردنيين العاملين في الخارج .

- عجز موازنه غير مسبوق وقبل جائحة كورونا ، ويستخدم كورونا غطاء على فشل حكومته .

- تراجع في نوعية الخدمات ، وعدم العدالة في نوعية وآليه تقديمها للمواطن في المحافظات والمناطق

- غياب متعمد لإقتصاد وطني إنتاجي ، وغياب لأي مشروع وطني ، بإستغلال الثروات والموارد الوطنية ، والتفكير بنهج بنكي ، وكأن الوطن إدارة بنك ، والشعب زبائن .

- كساد تجاري ، بأسواق خاوية بضعف القوة الشرائية ، وتصفيات للمحلات . وعديد القطاعات مهددة بالتوقف عن الإنتاج

- إغلاق ملف الإصلاح السياسي ، وفرض حالة من الجمود السياسي ، وهو من أكبر المخاطر على بقاء الدول وإستمراريتها ، بشيخوخة للدولة قبل آوانها ، ورفضة لكافة أشكال الحوار في الوطن .

- الإصلاح الإداري ، الذي جاء في كتاب التكليف انه مصلحة وطنية عليا ، تحولت من دولة مؤسسات إلى الولاء العامودي الشخصي في الوظيفة العامة على حساب المؤسسية . وكأن المشروع أصبح هدم الجهاز الإداري ، وهو العامود الفقري التاريخي والعريق للدولة ..

- اجواء عامة لإنتخابات مشلولة ، اشبه ما تكون بالمأتم بدل عرس ديمقراطي لتجديد حياة سياسية ، وإستعادة الثقة بالركن الأول من نظام الحكم النيابي الملكي الوراثي . ومشهد شعبي متذمر من ظروف معيشته وفقدان الأمل .

- إعتقالات بالجملة غير مسبوقة بتاريخ الدولة النبيل .

- تشويه لسلطات الدولة ومؤسساتها واجهزتها ، وحتى وصل لبيت الإعلام بفقدان الثقة ، حتى لنشر صورة لمسيرة في وطن ، وترك الأردنيين بمتابعة للخارج وتفسيراته ، بإختراق جبهتنا الداخلية بحرب نفسية على الشعب ، أقرب ما تكون بالحرب الباردة .

- تعيينات أثارت الرأي العام الأردني ، اشبه بالتحدي الصارخ لتقاليد الدولة الإدارية الراسخة

- تخبط بمعالجة قضايا الفساد ، وحتى لحالات التسمم الغذائي ، وفضيحة المستورد . وكأنها معارك فيسبوكية وتغريدات ، على حساب دولة الدستور والقانون وسلطة القضاء والحزم والحسم .

- هذه الحكومة صنعت النقمة في نفس كل مواطن ، إلى درجة التشكيك بهذا الوطن ومستقبله ، بل وضعت مكونات الدولة في اللغمز واللمز ، بما لا يرضاه كل مخلص للوطن وقيادته .

وقافلة الفشل تطول ، والأخطاء تتعمق ، كأنه منهج مخطط له !

-- لنطرح سؤال ، لماذا الرزاز ؟ والأردن إلى أين ؟

والسؤال الإستراتيجي الأبعد ، ولكن مصيري ، ماذا لو ؟

#المملكةالأردنيةالهاشمية

#Omar_Razzaz

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