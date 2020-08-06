الرئيسية | مقالات حكاية اسمها لبنان.... لبنان كغنيمة وليس وطن

بقلم : مروان سمور لبنان الجميل خطفته الوحوش

لبنان الجريح تتقاذفه النسور

لبنان الماسور تنهش لحمه السباع

لبنان البريء تحاصره الافاعي من كل مكان

لبنان المغيب خطفته طيور الظلام

لبنان المسلوب استولى عليه سراق الاوطان

لبنان الضحية قتلوه على مذبح الطائفية

لبنان الكبير باعه من اخر همه لبنان



لبنان الوفي..هناك من ابنائه من يتاجرون بدم ابنائه

لبنان خطفه من يتنازعون على ميراث ابيهم وهو على قيد الحياة



لبنان ليس دولة ...بل هو دويلات

لبنان ليس وطن ... يل هو اوطان

وليس قرار... بل قرارات

وليس شعب... بل شعوب

وليس ارض .. بل اراض قسمت بين فئات متعددة



لبنان الجميل المتألق دوما ...يعاني وينزف..ويذرف الدموع

لبنان هذا البستان الجميل .. تملئه الكثير من الاشواك

لبنان ذاك الجنة .. تدخل ابليس واخرج بعض طهرها منها



واخيرا ...لبنان هو مجرد غنيمة وكعكة يتنازع عليها السياسيون ليقتسمونها بينهم ..ولياخذ كل حصته



فلك الله يا لبنان !!



تابعنا على تطبيق نبض

التعليقات تنويه • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.

• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.

• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.

• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر. لا يوجد تعليقات على هذا الخبر