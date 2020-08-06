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بقلم : المهندس هايل العموش فساد غذاء ....ام فساد ضمائر

المهندس هايل العموش

مرة اخرى يظهر للعلن في الاردن قضية الفساد في الغذاء الذي برز هنا وهناك في مطاعم الشاورما وغيرها من المطاعم والمستودعات الغذائية وقبلها برزت قضايا كثيرة في الاعوام السابقة من فساد في البيض والدواء وهذا ليس طبيعيا في ظل ما نشهده في الاردن من تطور في كافة المجالات الرقابية والصناعية والغذائية ويتطلب منا وقفة حقيقية لإعادة ترتيب الاولويات وضبط الامور ووقف الاخطاء وتعزيز دور المؤسسات الرقابية المختصة بشكل فعال ومستمر.

ان التلاعب بصحة وغذاء المواطن ترقى الى درجةالجرائم البشرية لانهم بذلك يتلاعبون بصحة مواطنينا ويزهقون صحتهم بأغذية فاسدة وبالتالي فان العقوبات يجب ان تكون واضحة وان تنشر اسماء المحلات والمطاعم بوسائل الاعلام لتعرية كل من يدعي بانه يعمل لمصلحة الوطن والمواطن وليكونوا عبرة لكل عابث بصحتنا ,ويجب ان يقف الجميع ضد هذه المخالفات والتصرفات بحزم دون مجاملات كاذبة او واسطات قاتلة للشعب الاردني فامن الاردن وغذائه وصحة ابنائه خطوط حمراء يجب ان لا يعبث بها احد.

ما نشاهده حاليا من حاله من الاستهتار لبعض المحتكرين للسوق في مجال الغذاء ،ومن بعض الجشعين الذين لا يهمهم الا جيوبهم دون ادنى وازع ديني او وطني تجاه صحة مواطني الاردن فأننا نقف طويلا امام هذا المسرحية الهزلية التي يجب ان يقف الجميع ضدها لوضع حدا لمن يستهتر بالوطن والشعب . .



الله اكبر الا يكفيهم ما ارتكب من جرائم فضيعة على امتداد الايام من عمر الاردن من التجارة والافساد بكل شيء حتى اصبح يصل الى غذاء الاردنيين الذين لا حول لهم ولا قوة الا الاستعانة بالله والثقة بالأجهزة المختصة التى لاتخلو من اصحاب الهمم العالية والمخلصين لتراب الاردن لوقف جرائم ارتكبت وترتكب باستمرار تحت مسميات متعددة من غذاء ودواء وغيرها.

ان اي مؤسسة وطنية مخلصة لله ولتراب الوطن تعني بالغذاء والدواء ومسؤوليها الذين نكن لهم كل الاحترام والتقدير بحاجة للدعم والتشجيع والوقوف بجانبهم من الجميع حكومة ومواطنين بطريقة تشعرهم بانهم يقومون بعمل وطني يصب في مصلحة الوطن والمواطن ويجب ان تقدم لهم كافة السبل والوسائل التي تمكنهم من تحقيق اهدافهم من كوادر بشرية وفنية وحوافز وحماية بكافة الوسائل .



نتمنى ان يبقى عمل مؤسسة الدواء والغذاء عمل ونهج واضح للجميع ومستمر وان تكون الديمومة هي السمة الاساسية لعملها وان يكون لها فروع في كافة مناطق الاردن وبوادية وان تقوم وسائل الاعلام الوطنية بواجبها في مثل هذه الامور الهامة والحساسة التي ترقى الى الواجب الوطني والديني تجاه بلدنا .

واتمنى من الله ان تبقى هذه المؤسسة وجميع الجهات الرقابية الوطنية من شرطة بيئية ووزارة صحة وبلديات ولجان صحة وسلامة عامة تعمل بقوة وتومن لها كل اسباب الدعم من كل الجهات وان لاتكون هذه الحملات والتفتيش جمعة مشمشية بل يجب ان تستمر وان تكون دائمة وان لا يوقفها طابور الواسطات للمتنفذين والحيتان فغذاء الاردنيين اهم من كل جيوب بعض التجار الذين لا تهم بعضهم صحة المواطن ولا امن الوطن الغذائي السليم

حمى الله الاردن ارضا وشعبا واجهزة امنية وحكومية مخلصة وصادقة حمى الله مقدرات الاردن الوطنية من كل شر وقاتل الله كل فاسد او ظالم او عابث بأمن الاردن وغذائه وصحه أبنائه وكل التحية لكل مخلص ووطني وحر في عمله وواجبة والشكر لكل مؤسسات الدولة الاردنية المخلصة التي تعمل بجد وصدق لوقف كل عابث بأمن وغذاء المواطن الاردني عند حدة ونحن معكم في عملكم المتميز والمخلص لكل ماهو خير الاردن وشعب الاردن.



Good.land2008@yahoo.com



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