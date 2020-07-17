د.أحمد الحمايدة يكتب : شبكة الحياة

تتويجاً لما يقدم من خدمات طبيه في الاردن مجانيه سواء غسيل الكلى / أو معالجة الامراض السرطانيه ، أو أمراض الشيخوخه وما يقدم للأمومه و الطفوله و التطعيم وكذلك الاعفاءات الطبيه المجانيه التي تقدم من لدن سيد البلاد الى كافة الموطنين والاخلاء الجوي المجاني في حوادث السير الجماعيه كل ذلك يجعلنا نقف احتراماً وإجلالاً لهذا البلد ذو الامكانيات المحدوده وقيادته الرحيمه .. وأخيراً شبكة الحياه حيث شملت معالجة الذبحه الصدريه و وضع دعامات ( شبكات ) دون أن يتكلف المريض شيئاً ..إذا عرفنا أن الاحصائيات تشير كما ذكر مؤتمر القلب الاقليمي عام 2019 أن أعمار المواطنين فوق الخمسين الذين يصابون بالذبحه الصدريه أو ما يعرف بالجلطه أقل بمعدل عشرسنوات مقارنه بالدول الغربيه وتقول بعض الاحصائيات ان 50 ألف عملية قسطره تجرى سنوياً في الاردن ولسوء الحظ ان المواطنين في الاردن من أعلى النسب في العالم كمدخنين وأن 7 من كل 10 مواطنين مدخنين معرضين للذبحه الصدريه.

وفي السنوات الاخيره لوحظ ان الفئات العمريه 40- 50 سنه اصبحت عرضه للجلطه والتي كانت من النادر ان تصاب... وقد اجرى المستشفى لدينا أحصائيه داخليه حيث قمنا بفحص نسبة الدهنيات في الفئات العمريه الاكبر من عمر 40 عاماً وكانت نسبة زيادة الكولسترول 33% وان زيادة الدهنيات مع التدخين يؤكد أن هنالك نسبة لا يستهان بها عرضه للذبحه الصدريه وكنا على دراية ان الكثير منهم يموت لأسباب ماديه بحته فأذا لم يسعفه الحظ بأحد المستشفيات الحكوميه المجانيه ولم يكن معه مقدره ماديه اللازمه كدفعه أولى في بعض المستشفيات الخاصه فيصبح بين يدي الله سبحانه وتعالى ، فأولت الدوله والحكومه هذا الموضوع الهام جل اهتمامها والذي يعتبر الاكثر اهميه من الاوبئه وامراض السرطان ..وبمبادره من وزير الصحه الذي اثبت حرصه الشديد على الامانه الملقاه على عاتقه وبإيعاز من القياده الحكيمه بإيجاد هذه المبادره التي أعتقد انها لا تقل اهميه عن ما تقدمه الدوله من اعفاءات مختلفه فإذا عرفنا ان نسبة المؤمنين صحياً لدى وزارة الصحه بما فيها الدرجات الخاصه والدرجه الاولى والثانيه والثالثه ومتقاعدين هي نسبه تتراوح من 69 – 87 % وأن الوزاره بتوجيهات من جلالة الملك تعمل على شمول كافة الشعب الاردني بمظلة التأمين الصحي وفي الوقت الحاضر نسبة المؤمنين صحياً 75% موزعه على قطاعات مختلفه سواء (تأمين صحي مدني أو تأمين عسكري أو قطاع خاص ...إلخ) وتشمل شبكة الحياه بالاضافه الى قطاع المؤمنين إعلاه : تأمين لحملة شبكة الامان وصندوق المعونه و كبار السن و المشمولين بقانون الاعاقات وبعض ( الالويه الفقيره ) والمستفيدين من ناتج الدعم المحلي او فئات اخرى تضاف بموجب قرار مجلس الوزراء ومن احكام التأمين الصحي الاجتماعي ، على ان يقوم المريض بمراجعة المراكز الصحيه الاوليه والمستشفيات التابعه لوزارة الصحه ويتم بعد ذلك تحويله الى اقرب مستشفى خاص متوفر به جهاز قسطره اذا لم يكن في المركز الطبي اوالمستشفى الحكومي جهاز قسطره.

والمأخذ الوحيد على هذه المبادره الجيده هو ان المراجع يجب ان يتحول من المركز الطبي ، فلماذا المريض ( المؤمن ) إذا توجه مباشره الى مستشفى خاص وكان يشكو من اعراض الجلطه والتخطيط وأنزيمات القلب تؤكد ذلك لماذا لا يعتبر مشمول بهذه الاتفاقيه.