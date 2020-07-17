المجالي يكتب: رسالة إلى أصحاب الرسالة

رسالة إلى أصحاب الرسالة :

كتب إبن عم لي وهو معلم معبرا عن غضبه من الإجراء الأخير ضد نقابة المعلمين وأعضاء مجلس النقابة فعلقت عنده بالآتي وأنا - يشهد الله - ناصح لا شامت أو مخاصم :

تعليقي،،،

الدولة جغرافيا وإنسان وقانون... انتم جزء وفئة من شعب أو الإنسان ولا يحق لأي جهة أو فئة أن تحصر الدولة بنفسها وإن كان الكلام مجازيا فلا يستقيم لغة ولا واقعا ومجلس النقابة للأسف لا يفقه شيئا في السياسة فالخصومة القانونية حولها المجلس من البداية لخصومة سياسية هو الطرف الأضعف قطعا فيها ولو كان المجلس يفقه شيء في السياسة لتعلم من فكر راشد الغنوشي رئيس حزب النهضة التونسي فبرغم إكتساحه الإنتخابات بعد الثورة التونسية لم يستقوي الحزب حتى بالقانون والدستور والرئيس من تيارهم وتنازلوا عن السلطة لخصومهم مرحليا لحماية الدولة والثورة ومبادئها ولم يمارسوا شد الحبل أو مكاسرة الخصوم ونجوا من فخ نصب لهم وهاهي سياستهم قد نجحت وهاهو حزبهم في السلطة ورئيسهم منتخب ومستقل ويحمل فكرهم بالرغم من أنه ليس منضما أو منظما معهم واستطاعوا بذلك حماية الديمقراطية والدولة.

للأسف مجلس نقابتكم لا يمتلك حتى الحد الأدنى من الذهنية السياسية ولا خبرة لديه في إدارة أزمة بهذا الشكل. يا إبن العم والأخ أيضا هناك مثال محلي وهو قضية أموال جماعة الأخوان المسلمين حيث صدرت فتوى بأن جميع ممتلكات وأموال جمعية المركز الإسلامي تعود للجمعية التي اسست حديثا وانشقت عن الجماعة فقامت جمعية المركز الإسلامي بالطعن ومقاضاة الحكومة قبل ٣ سنوات أو أكثر دون جلبة وفي النهاية صدر قرار محكمة التمييز ليعيد الحق لأصحابه.

وأعيد وأكرر إن العمل خارج إطار الدولة والقانون لا يعيد الحقوق وفقط يخلق ويعقد المشاكل ونتيجته الصدام الذي يخسر فيه الطرف الأضعف ورأيي أن ذلك يجعل العمل خارج القانون خطأ يعطي المبرر لإستخدام قوة القانون ضد المطالب بحقه بغير القانون ممن يمتلك إستخدام قوة القانون وقوة القانون شيء وحكم القانون شيء آخر والسلطة التنفيذية تملك قوة القانون بينما حكم القانون في يد القضاء وهو من ينتجه ويصدره وينفذه بقوة القانون في النهاية.

المكاسرة والتصعيد ومجابهة المخرز بالكف بالتأكيد سيخسر فيها الطرف الأضعف.

كان بإمكان النقابة الطعن بأي قرار للحكومة أو أوامر الدفاع التي تراها تضر بالمعلم ويترك الأمر للقضاء وقضاؤنا عادل وسينصفكم.

والله والوطن من وراء القصد.