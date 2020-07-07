د.أحمد الحمايدة يكتب : سلامتك / السياحه العلاجيه

وطنا اليوم-عمان: اطلعنا على الخطه التي قدمتها الحكومه و وزارة الصحه وجمعية المستشفيات الخاصه وذلك لتفعيل دور الاردن المفقود منذ فتره طويله في معالجة المرضى العرب ، والخطه سليمه وتتم بشفافيه عاليه ولكن هنالك بعض الملاحظات التي يجب عدم اغفالها أولاً : المريض القادم للمعالجه أخذ كل الموافقات وهو بالتأكيد يحمل فحص الكورونا السلبي مباشره قبل قدومه وسيعمل له فحص في اليوم الاول واليوم السابع واليوم 14 وسيتم إجراء عمليات كبرى كالعظام وزراعة الكلى والقوقعه وتكميم المعده ، هذه العمليات يشترك بها لا يقل عن 10-15 من الكوادر الطبيه في غرفة العمليات وهؤلاء سيتوجهون الى بيوتهم في الحال بعد أنهاء العمليه ، وقد يقوم البعض من الاطباء بأجراء عمليات في مستشفيات غير مخصصه لمعالجة المرضى العرب وعلى فرض تبين أن المريض مصاب بالكورونا بأحد مراحل العلاج ... ماذا نفعل لم نفلح لسؤ الحظ في السياحه العلاجيه منذ عامين حيث ذكرنا أن السياحه العلاجيه تقريبا أصبحت صفراً نتيجة السلبيات التي ذكرناها في مقال سابق حول السياحه العلاجيه.

علينا الحذر ولا ننسى بأننا عانينا الكثير لنصل الى هذه النتيجه بأن تكون الاردن في مرحله الاقل خطوره والكثير من الدول التي تتعامل مع السياحه العلاجيه اغلقت حدودها وكما نعرف جميعاً أن بعض المرضى مناعتهم قليله وهم معرضون للأصابه.

كل ما نرجوه ان يرجئ موضوع السياحه العلاجيه لما بعد نهاية هذا العام حتى تتضح الامور.

علماً ان بعض المرضى ظهرت عليهم الاعراض بعد 21 يوماً.

د.أحمد الحمايدة