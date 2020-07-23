الرئيسية | مقالات مَنظومة القِيَم الأردنية في الأمن الاجتماعي

بقلم : زهدي جانبك تُشكِّل الجريمة أحد المؤشرات الرئيسية على نجاعة منظومة القيم المجتمعية في المحافظة على الأمن الاجتماعي. ويعتبر التقرير الإحصائي الذي تصدره مديرية الأمن العام أحد أهمّ المراجع (إن لم يكن أهمّها حميعاً ) لقياس أثر القيم على معدل الجريمة. وبالرغم من عدم توفر دراسات حقيقيه لهذا الأثر، إلا أنَّ الاحصائيات العددية للجرائم المرتبة في الأردن، ومقارنتها بالسنوات السابقة تعطي مؤشرات حقيقية بما يستحق الدراسة ضمن مفهوم منظومة القيم المجتمعية.

ومع أهمية هذا التقرير الإحصائي البالغة، إلاّ انَّ الاهتمام به من قبل المجتمع لا يرتقي إلى المستوى المطلوب آخذين بعين الاعتبار أنَّ تقريراً كهذا يعتبر الحجر الأساس في تقييم الأجهزة الشرطية وأنظمة إنفاذ القانون.. والأهم تقييم مستوى جودة الخدمات الأمنية التي تقدمها هذه الأجهزة.

من المؤسف أن انتقاد أو مدح الأجهزة الأمنية يقوم في أغلب الأحيان على مصالح أو مواقف شخصية معينة، وقد يكون في ظروف محددة اتكاءً على الفزعة الاعلامية التي تركز على جريمة معينة، أو نمطٍ جُرميٍ مُعينٍ وما أن تتوقف الحملة الإعلامية حتى يتوقف الاهتمام بجوهر الموضوع، ألا وهو الأمن والأمان. ومن دواعي العَجَب أن ذلك كله يأتي دونَ الإرتكاز على الأدلَّة والبراهين، وعلى رأسها التقرير الإحصائي الجنائي الرسمي.

على ضَوْءِ الحملة المتأججة خلال الأيام الماضية والتي ركزت على جرائم قتل الإناث ارتأيتُ لأهمية الأمر أن أستعرض بعض الأرقام التي يفترض أن تساعدنا في فَهم ما يحدث بما يتطلب أن نُولي الأمر ما يستحق من إهتمام .

بلغ عدد الجرائم المرتكبه في الأردن عام 2018 من الجنايات والجُّنَح 24654 جريمة، بينما في عام 2019 أصبح عدد الجرائم 26521 جريمة أي بزيادة 1867 جريمة، بما نسبته سبعة بالمائة وهذا مؤشر خطير لم يجد في الحقيقة الاهتمام الذي يستحقه ولم يتم محاسبة الجهات المسؤولة عن سبب هذه الزيادة الكبيرة في عدد الجرائم وليُصار بالتالي إلى حَشد الدعم لإيجاد الحلول الناجعة واجتثاث الأسباب!

إن تناول تلك التقارير الإحصائية بتوسعٍ وتحليلٍ معمقٍ سيكون له مقالات لاحقة، غير أنني في هذا المقال سأتناول على وجه الخصوص جريمة القتل القَصد وجريمة القتل العَمد.

لقد بلغ عدد جرائم القتل القَصد والقتل العَمد عام 2018 في الأردن 89 جريمة، وارتفع هذا العدد ليصبح 115 جريمة قتل عام 2019.

بلغ عدد المجني عليهنَّ (الاناث) عام 2018 في الأردن 24 جريمةً بنسبة بلغت 27٪. بينما عام 2019 بلغ عدد المجني عليهنَّ 26 جريمةً، بنسبة بلغت 22٪مسجلة انخفاضاً عن العام السابق نسبته 5٪ على الرغم من ارتفاع عدد الجرائم بشكل عام.

ومن جانبٍ آخر بلغ عدد المجني عليهم من الذكور عام 2018 في الأردن 65 جريمةً ما نسبته 73%وارتفع عدد المجني عليهم من الذكور عام 2019 ليصبح 89 جريمة وبنسبة 77% وهذا يعني ارتفاع نسبة المجني عليهم من الذكور بنسبة 4٪.

على ما سبق تتبادر أسئلة في الذهن: هل يكمن الحل بتشكيل منظمات (ضمن تنسيقٍ مع مؤسسات مختصة لها خبرات) لحماية الذكور من هذا الجَّور، وهذا العنف، وهذا الاستهداف؟

أم يكمن الحل في تشكيل جمعيات ومؤسسات لتقوم بحماية الذكور خاصة وأن عدد القاتلات من الإناث ارتفع من 9 عام 2018 ليصبح 11 عام 2019 ومن ثمَّ وضع حدٍ لهُنَّ؟

أم يكمن الحل بتشكيل تحالفات وما شابه ذلك لتعديل القوانين لحماية الذكور من هذا التوجه العدواني لشريحة من الإناث -ولا نُعمِمّ في هذا كله كي لا يُفهم عكس ذلك-؟

خلاصة القول: إن الحياة مقدسةٌ، سواء كان هابيل هو القاتل أم المقتول، وهي مقدسة سواء كان القاتل أو المقتول ذكراً أم أنثى وبأي عُمرٍ كان.. وعادة فإننا نضع القوانين لحماية هذا الحق بالحياة دون تفريق أو تمييز وإنما بما يحقق المصلحة، العامة والأمان المجتمعي ويؤدي إلى الردع العام والخاص المقصود من العقوبة دون تفصيل هذه العقوبة على جريمة معينة، أو حادث بعينه!

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