ماهذه الميوعه في الوطن؟

ما هذا الذي يجري من تشهير بهذا الوطن وبأهلة ومؤسساتة ؟

وما هذة الحفلات والسهرات التي تفوح رائحتها النتنة ، من شخوص نكرات ، وهذا التداول عبر وسائل التواصل الإجتماعي ؟

وما هذة الميوعة من سلطة أصبحت ، أقرب لواقع الشلل والأصحاب والتكسب ، لتُحسب على هذا وذاك ، التي جعلت من الوطن والدولة ، في موضعٍ للغمز واللمز ، لا يرضاها وطني مخلص غيور ؟

ما هذة اللاأبالية على سمعة الوطن والدولة وسلطاتها ومؤسساتها ، بهذا التراشق ما بين النفي والإتهام ؟

من هولاء الأفاعي الذين يسعون فساداً وإفساداً بموضة الولاء ، وهم من الوطن والعرش براء ؟

ما هذة المثالب والإنحرافات في ظروفٍ دقيقة وحرجة ، والوطن على حد السيف ؟

ما هذا الإستهتار بقوانين البلد وتقاليد الوطن ، وقيم الدولة ودستورها ، وأركان الحكم ، وطهارة الأردنيين ؟

ما هذا الإنفلات والإستهتار بمستقبل وطن ، من شخوصٍ تطفو على سطح الوطن المقدس ، وهم اشبه بالراقصين والراقصات ، على أن يكونو في سلطة ؟

ما هذا الإغتيال للدولة والمؤسسات ، بحالة إنفلات لدى الرأي العام ، إلى درجة الهوان الذي لا يمكن السكوت علية ؟ وحتى أصبحت تطال الدولة بسلطاتها الثلاث !

هذا الوطن وهذة الدولة ، لم تعرف في تاريخها ، إلا الأجلاء من أبناء الوطن في مواقع السلطة والإخلاص والعطاء والإنجاز ، والطُهر والشرف حد الإستشهاد ....

هذة الدولة لم تعرف إلا الحزم في الإدارة ، والنظافة في أجهزتها الحكومية ومؤسساتها وسلطاتها .

من أين جاءت هذه القوارض ، لتهدم سدود الوطن التاريخية ، بإرث الشهادة والإنجاز ، والإنتماء للوطن ومفهوم السلطة الموقرة ، وعهد الأردنيين مع العرش الهاشمي المفدى بأمانة المسؤولية والإخلاص للوطن والحفاظ على الدستور ؟

ما هذة الميوعة وهذة اللاأبالية ؟ أما آن الآوان لإجتثاثها ! ليبقى هذا الوطن بقيادتة الهاشمية ، وشعبه الحر النبيل ، عصياً منيعاً بتلاحم ابنائة ، على كل شر ، وطامعٍ وحاقدٍ ومارقٍ فاسد ....

#الاردن_وطن_دولة

#العرش_الهاشمي