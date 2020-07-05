اسفطو المخطط الخبيث!

منذ بداية #الربيع_العربي ، ودخول المنطقة في صراعات دامية ، وبعض الأقطار العربية وجدو فيها مبررات لإختراقها بصراع الطائفة والمذهب والعرق وشرعية أنظمة الحكم ، لإسقاط #الدولة_الوطنية العربية ، وأن تصبح هذه الأقطار مسرحاً للقوى الإقليمية والدولية ، ولتكون رهينة بمستقبل شعوبها ودولها كأورق تفاوضية بيد الغير .

ورؤيتنا خلال السنوات الماضية ولا زالت ، كانت واضحة ومن خلال كافة وسائل الإعلام الأردنية ، أن الأردن لم يجدو فيه أدوات لإضعافة وتفتيته من أدوات المذهب والطائفة والعرق والمكونات ، ولا يوجد ولن يكون صراعاً على شرعية نظام الحكم ، لأنه محل إجماع الأردنيين . وإن جاء على لسان بعض نواب البرلمان مصطلح المكون ، والذي سرعان ما اختفى ولم يتكرر على مدار انعقاد دوراته البرلمانية.

ودائما كنّا ولا زلنا نحذّر ، بأن القوى الطامعة بإضعاف #الأردن نحو إعادة صياغته وفق الشكل الجديد لإقليم المشرق العربي ، لن يجدو سبيلاً لإختراقه وإضعاف الدولة الأردنية لُيفرض علينا ما لا نُريده جميعاً، وعلى غير إرادتنا ، إلا بتشكيل الرأى العام الأردني نحو فقدان الثقة بالدولة ، بمشروع خبيث يجري الإعداد له ، على أن الأردن " دولة فاشلة وفاسدة " وهو مشروع خطير بإستهداف الأردن لا يقل بخطورته على الأردن من صراع الطائفة والعرق والمذهب على الدولة .

إن مشروع القوى الخفية نحو الأردن هو بإستهداف #الدولة_الأردنية وتقديمها أنها "الدولة الفاشلة والفاسدة "

إن الحالة القائمة بمشهد سلطات الدولة وبعض المؤسسات الوطنية ، وهذا الإنطباع الذي يتشكل لدى الرأي العام عنها ، وكأن مشروع الإستهداف يدخل حيز التنفيذ .

إن المسؤولية الوطنية تتطلب المراجعة الشاملة الفورية والحازمة بما يحمي الدولة ومؤسساتها ، من كل ما يجري سواءاً بهذه التراشقات القائمة التي أصبحت تطال اركان الدولة بسلطاتها ومؤسساتها ، وبهذا الأداء على مستوى السلطات ، ولتفويت محاولات الإستهداف للأردن بهذه الفوضى ، وقبل فوات الآوان ، بهذا الإستشراء على نهش الدولة حد الاستقواء عليها والتشويه لأجهزتها ، في ظل حكومة أقرب ما تكون ببعض سياساتها وقراراتها ، عنوانا للإحتقان الشعبي ، وفشلها في إدارة عديد الأزمات وحتى بقدرتها على ترجمة كتاب التكليف السامي لها ، أو ترجمة التوجيهات الملكية نحو إيجاد الحلول للتحديات الصعبة التي يواجهها الوطن والمواطن .

إن حالة السلطتين التنفيذية والتشريعية ، اصبحتا عنواناً لضعف الدولة في مرحلة حرجة بتحدياتها الداخلية ، والمخاطر التي تضع المملكة على حد السيف بحدودها الملتهبة ،

إن استهداف الدولة الأردنية ومؤسساتها ، هي محاولات بائسة وجبانه ، وتاريخياٰ قدّم الأردنيون والقيادة الهاشمية الدماء رخيصةً دفاعاً عن دولتهم ، لتواصل الدولة بكفاح الشعب والقيادة مسيرة البناء والإنجاز ، والتصدي لكل الأطماع بكيانهم ونظامهم ، والتفافهم بالوقوف صخرة بمملكتهم الشامخة أمام كل العواصف والحرائق التي فتكت ولا زالت تفتك بالمنطقة وعبر العقود .

حمى الأردن ، ملكاً وشعباً وجيشاً وأجهزة امنية