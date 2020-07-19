إحالة النفس على التقاعد

ونحن اذ نحمد الله على نعمة الهاشميين الذين ارسوا قواعد العدل وحرية القضاء منذ تأسيس المملكه وحتى يومنا هذا شاعت مؤخراً ظاهرة احالة النفس على التقاعد في السلك القضائي ومع احترامي الشديد لكل من احال نفسه على التقاعد وهذا حقه الطبيعي والقانوني .

ولكن ما اثار حفيظتي الى الكتابه ان البعض حاول ان يظهر الموضوع ويوحي بأن هنالك خلل ما او أن هنالك ما يثير الريبه من هذه الإحالات .

القضاء ورجاله الشرفاء بأحسن حال وعلى رأس هذا الجهاز العظيم رئيساً مشهوداً له بالنزاهة عطوفةالسيد محمد عوده الغزو ومعه رجالًا اشداء على احقاق الحق وملاحقة الباطل .

وهنا أوكد بأنه ليس من المقبول اي محاوله للمس بهذا الجهاز المقدس سواء كان تلميحا او إشارة فالقضاء العادل في المملكة الاردنية الهاشمية هو الحامي للحقوق والحامي للاستثمار والأساس المتين للدول الديموقراطيه ونحن منها ، ونحمد الله الف مرّة على عدالة قضاءنا وقوته ومنعته واستقلاله.