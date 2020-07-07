آيا صوفيا... الابعاد التاريخية

انطلافا من مباديء الدين الاسلامي والاعراف الاخلاقية الانسانية الشامله فنحن من حيث المبداا نعارض تحويل الكنائس الى مساجد و تحويل المساجد افى كنائس كما نحن ضد الضغط او الاكراه او الاغراء في تحويل البشر من ديانتهم و معتقداتهم الى ديانات ومعتقدات اخرى. فجرية الاعتقاد يفترض ان تكون مكفوله و مضمونه لجميع البشر. كما ان وجود ممارسات خاطئه من هذا النوع سواء في الماضي او الحاضر يجب ان لا تكون مبررا او حجة مقبوله في القيام بذلت الممارسات الخاطئة ضد الاخرين اليوم.. لان العدوان لا يمكن رده بالعدوان تماما في رفض ان تكون محاربة السرقه بالقيام بسرقة مماثلة بل بمنع حدوثها وادانة فعلها. لذلك فانه من غير المقبول تبرير الخطا بالقيام بمثله..و في سياق تحويل الكنائس الى مساجد عبر التاريخ والذي يجري الكلام كثيرا حولها الان فعلينا رغم عدم موافقتنا على ذلك اليوم مهما كانت الظروف. الى انه النظر اليها ضمن الظرف التاريخي. والمكان والزمان.و في هذا السياق وجدنا من المناسب ان نلقي الضوء على معلومات مجهولة للعامه عن حجم العبث بالمساجد والمنشئات الدينية العثمانيه خلال المائتي عام الاخيره..مستعرضا دراسة موثقه نشرتها بالتفصيل فصليه" فاكتور" Faktorالصادرة في البوسنه و التي قام بها مؤرخ و باحث اثار تركي معروف -محمد امين يلماز.

قام بالبحث والتنقيب الميداني و على مدى خمسة اعوام في ارشيفات وموثقات ١٨ بلدا.. في البلقان و القفقاس واثبت ان هناك ٣٢٩ مسجدا او تكيه عثمانيه جرى تحويلها الى كنائس.. و من هذه الدول: اليونان و قبرص(الجنوبيه) و ارمينيا و جورجيا و صربيا و كوسوفو و مكدونيا و بلغاريا و رومانيا و مولدافيا وكرواتيا و البوسنه والهرسك واوكرانيا وروسيا و القرم..واشار يلماز في تحقيقاته الموثقه. انه في بلغاريا ذاتها تم تحويل ١١٧ مسجد و ٧ تكايا و مكتبه الى كنائس وفي كرواتيا تم تحويل ٨ مساجد .في كوسوفو مسحد واحد و تكيه واحده.وفي مكدونيا ٣ مساجد و جرى تدمير مقبرتين اسلاميتين .اما في صربيا فجرى تحويل ١٥ مسجدا و مقبرتين. وفي البوسنه تم تحويل ٣ مساجد.اما هنغاريا فتم تحويل ٢٣ مسجدا جرى توثيق اسماءها وتاريخ تحويلها القسري الى كنائس.

اما في اليونان و التي تخلو اليوم من اي معلم اسلامي حيث جرى تدمير او تحويل جميع ما كان فيها من مساجد او مظاهر اسلامية ..فيشير التوثيق الى تحويل ٩٤ مسجد الى كنيسة .وتشير الوثائق الى تفجير سبع مساجد في يوم واحد في عاصمة بلغاريا عام ١٨٨٩.اما في البوسنة والهرسك والتي شهدت اخر جرائم الاعتداء على المساجد فقد تم تدمير قرابة الف مسجد و معلم اسلامي اثري.. التوثيق للمؤرخ يلماز لم يشمل المساجد التي تم هدمها او حرقها و مساواتها بالارض او تلك التي جرى تحويلها الى منشئات اخرى...وعددها اكبر من هذا الارقام بكثير و يصل الى قرابة عشرة الاف مسجد او تكيه او مقبرة اوومنشاة ذات طابع اسلامي اخر..