ليتَ القلوبَ على اشكالها تقع!

منذ عثرتُ بكم يا شيخ! لم اجدكم يوماً غنيي الأخلاق ولا باهضي الكرامة.. ولاحليمي النفس..وجدتكم عبر السنين مجموعة من التفاهآت، ليس فيكم رجل رشيد ولا فيكم من خجل و لا يخالج ضمائركم شيء من ندم، وجدتكم فجرة مستهترون متأهبون في كل لحظة للتشاجر و التشاتم و التشاكي والتشاكس... كاذبون بالفطرة مزاجكم سيء وافكاركم لعينة..

الأمور ليست بهذه العشوائية كما تظنها يا صاح فهناك إله عادل منتقم جبار، يصب في صدري برداً وسلاماً. ينتشلني من مخاوفي من قلقي الذي ينهشني، ولا يتركني وحيداً فالله لا يَخذل، إنّما يؤجل حلول رحمتِه لوقتٍ يعلمهُ هو، وتجهلهُ أنت. لقد خدعوك يا صديقي وغرروا بك؛ فكنت ضحية طيبة نفسك ونقاء سريرتك.

لن تثير َ شفقتي ابداً، لأنك همّاز مشّاء بنميم، لأنك شرّ جليس في الأنام، لأنك تذكرني بالسنوات العجاف و بدماء اشلائك وصرخات ضحاياك، متصنّع الودِّ تفضحه الشدائد يا صاح.. واصحاب الرؤوس الفارغة ابداً لا يمكنهم وضع النقاط على الحروف، وكلّ ساقٍ سيسقى بما سقى يوماً ما، و المشاعر المزيَّفة والمبنيّة في باطنها على أهداف خفيَّة وظنونٍ سيّئة لا تدوم مهما طال عُمرها..⁦ اللهُم باعد بيننا وبين متصنِّعي الودْ كما باعدت بين المشرق والمغرب.

انت في مأزق يا صاح، لا خروج منه، إلا بخروجك من عباءتك الملطخة بآثام اليتامى وآلام المرضى ودموع الثكالى، والعودة إلى هيئة من شرنقة متطورة جديدة على مقاسك ليكتمل نمو حشرتها، والرضوخ لحكمة مد رجليك على قدر شرنقتك. ذلك أولى بك وأليق فقد لدغني وجهك منذ عرفتك! ...

ليت القلوب على اشكالها تقع. فهي الوحيدة القادرة على تخصيب الأحلام ونثر بذور المحبة بين الناس، ليتكم تعلمون يا كهنته هذا الزمان يا من تقدسون موروثاتكم الكاذبة واوثانكم البشرية وتدافعون عنها بما أوتيتم من زخرف القول، ليتكم تعلمون أنكم تسقطون من عيون القلب ولن تستوطنوه مرة أخرى ولو دفعتم أعماركم ضريبة للعودة، ألم تعلمون بأن الله يرى؟

هناك أمور يصعب علينا إستيعابها ، ليس لأننا لا نستطيع، بل لأننا لم نتوقع أن تحدث يومآ ما،،،

كيف يكون للمرء ان يخطف لقمة خبز من فم جائع لياكلها بنشوة معتزاً بلصوصيته مفتخرا بصعلكته، كيف يتجرّعه ذلك ويسيغه، وكما يقول احدهم: لا تزهو بثوب الواعظينا، بعرفك من أيام ما كنت

بياع فلافل، وكنت تطحن معه خبز يابس!!!

حقاً إن من يحترم نفسه ويكرمها لا بد أن يتعرض لللوقاحات وأن تناله الإهانات ‏‎كيف لا وهو متفرد باختياراته، وأظهر لرغباته ويفخر بما يحب، وهو مختلف عنهم، فما يُناسبهم لا يُناسبه، وما اعتادوا عليه من دجل واكاذيب لا يرتقي لذوقه، صنع مزاجه بنفسه، وشَكّل طقوسه بعيداً عنهم، ولا يخجل من تفره وتميزه.

بَعد حين يبدّل الحب داراً، والعصافير تهجر الأوكارا، إن هي إلا مدة ثم تنقضي لتبدأ فترة تقُبل هَـزائمي برأس مَرفوعة وليس بحُزن طفل، وأزرع حديقتي بدل إنتظار أحدهُم ليُهديني زهرة، واتعلّم وأتعلم، مَع كل وداع أتعلم. وسيكون للصّمت صوتًا عاليًا مدوّيا ..

سيقول الصّمت كلمته الفاصلة اخيراً، لا شيء يدوم هنا ..قولوا لرياحكم العقيمة أن تعصف كيفما تشاء فلم يعد لي رغبة في الابحار

و قُلوا للذين استغلوا بياض النوايا بداخلكم مضيتُ وتركتكم لله،