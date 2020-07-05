حدادين يكتب:اجا صوفيا

لا تعني لي كنيسة آيا صوفيا اي شيء،ولا ادافع عنها وأؤكد بان مستشفى مدينة الحسين الطبية اقدس واكبر قدرا بقلبي من ابو اجا صوفيا، ولكن ما يعنيني هو موقف بعض ابناء وطني من هكذا قضايا ورباعية الانتماء للوطن والمحتل والعقيدة وحق الجيرة بنفس الوقت والذي تنقلب موازينها عند اي ظرف أو حدث او موقف.

يعز علي ان ارى هذا الاحتفال وهذا القدر من الابتهال وهو يحمل في طياته معاني رمزية بتكريس الاحتلال والتغول والفوقية ضد المسيحيين وهي نفس المبادىء المعاني التي يكافح ضدها الاردنيين والعرب في اوطاننا المنكوبة وكأن العرب قد اعادوا امجاد الاحتلالات من جديد..

الانقياد والانصياع خلف هذه الاجراءات هو تبرير وتسويغ وشرعنة للاحتلال الاسرائيلي للمقدسات واعطاءه حق التصرف فيها على غرار ما فعل الرئيس التركي. وهو تبرير بالمثل لشرعنة الحروب الصليبية من ذاك الوقت على بلادنا بنفس الحجة والتبرير الذي يحمله تحويل اجا صوفيا الى جامع

لم تخسر المسيحية المشرقية كنيسة اجيا صوفيا اليوم

بل خسرتها تحت السيف وانظار العالم في العام ١٤٥٣ وقتل بطريركها ورهبانها على المذبح واغتصبت النساء في باحاتها

فقرار التركي اليوم ليس بجديد .

انما المستغرب منهم هم بعض العرب الذين تهللوا في مهرجان ساذج وسخيف وبائس يبررون ذلك بان الكنيسة اخذت بالغزو فاذن هي حق للمسلمين .

ويأتي من يخبرك ان الرهبان باعوها للسلطان ، وكأن المذبوح والمغتصب يومها كان مشغولا ببيع كنيسته ومذبحه

هؤلاء خبراء في تشويه التاريخ وتبرير الإحتلال ، فيصبح معهم الضحية مسرورا بالغزو واستقبال المحتل بفرح عظيم.



المبكي ان حتى بعض الفلسطينيين والعرب يحتفلون اليوم بقرار اردوغان ، فيما هم نفسهم يناشدون العالم بانقاذ المسجد الاقصى من براثن الصهاينة،إذا كيف تطالبون بإستعادة الحقوق المشروعة من المغتصبين الصهاينة وفي الوقت نفسه تبررون احتلال اجيا صوفيا وتتباكون على احتلال الاقصى .

ولا تنسوا ان العثمانيين المحتلين واحفادهم حكام اليوم هم اعدائنا للأبد على ما ارتكبوه من مذابح وويلات ببلادنا وغير بلادنا.

#اجيا_صوفيا