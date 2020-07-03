الانتخابات بين التأخير والتمديد ولماذا؟

ينتهي العمر الدستوري للبرلمان الحالي بمدته الأربعة سنوات شمسية ، من تاريخ إعلان نتائجة في الجريدة الرسمية يوم ٢٧-٩ .

وإجراء الإنتخابات يتطلب الأمر الملكي وفق أحكام الدستور

"المادة ٣٤" الملك يأمر بإجراء الإنتخابات ، والهيئة المستقلة تحدد تاريخ الإقتراع خلال عشرة أيام من صدور الإرادة الملكية بإجراء الإنتخابات ، وتتطلب العملية الإجرائية الإنتخابية ، مدة ١٠٥ يوم من تاريخ بدئها حتى يوم الإقتراع .

وهذا يعني وفق المدة المتبقية من عمر مجلس النواب ، بأن الإنتخابات لن تكون بموعد إستحقاقها الدستوري .

-- السيناريوهات المحتملة تبقى بيد جلالة الملك وفق أحكام الدستور :

- الأمر بحل البرلمان وإجراء الإنتخابات خلال أربعة أشهر وفق النص الدستوري ، وإلا ، سيعود البرلمان السابق " الحالي " للإنعقاد ، وكأن البرلمان لم يُحل ، في حال عدم إجراء الانتخابات خلال الأربعة اشهر من تاريخ حله .

-- التمديد للبرلمان لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن سنتين وفق المادة ٦٨ بند ١ من الدستور

-- تطبيق النص الدستوري المادة ٦٨ البند الثاني ، التي تتحدث عن تأخير الإنتخاب لسبب من الأسباب ، وفي هذا النص يتوافق مع الوضع الوبائي ، وإعتباره سبباً في تأخير إجراء الانتخابات ، ولم يتحدث النص الدستوري عن تحديد المدة الزمنية للتأخير ، وبقي التأخير مرتبطاً بالسبب ،

وأيضاً لم يأتي بالنص الدستوري ، ما يوجب صدور إرادة ملكية بمسألة تأخير الإنتخابات ، وكأن التأخير ، بقي مرتبطاً بالسبب ذاته مع بقاء البرلمان قائماً .

- وبقراءة دستورية ، التأخير هو المتوافق مع وضع القائم حتى الآن ، والسبب الوضع الوبائي ، الذي يحكم التأخير .

- السؤال المطروح ، هل الأمر الملكي بإجراء الإنتخابات ، يأخذ بنص المادة ٦٨ بند ٢ ، بمسألة التأخير ، أم سيذهب لخيار التمديد ؟ ولماذا ؟

- السيناريو الأول بخيار التأخير والوضع الوبائي . وصدور الأمر الملكي بإجراء الإنتخابات يبقى مرتبطاً بهذا الوضع ، ونؤكد أنه غير مشروط بمدة زمنية . مع بقاء البرلمان قائم .

- السيناريو الثاني ، تأجيل الإنتخابات لمدة سنة وبما لا يزيد عن سنتين بالتمديد للبرلمان ، وهذا يرتبط بظروف المرحلة السياسية على مستوى المنطقة والعالم من جهة وتداعيات أزمة كورونا بأثارها الإقتصادية والإجتماعية على مستوى الداخل الأردني من جهة أخرى . في حين أن التأخير يكون أقرب بالوضع الوبائي .

-- على المستوى الخارجي ، ما هو شكل البرلمان السياسي لمرحلة قادمة ، وهي الأهم والأخطر بمتطلباتها السياسية على الأردن ، وهل هذا سيتطلب إصلاحات سياسية لبرلمان بشكل سياسي ما ، لتشارك القوى الوطنية والسياسية والإجتماعية والحزبية بفاعلية ؟ ليتحمل مسؤولية وطنية تاريخية وفق رؤية الدولة للمرحلة بمعطياتها ومتطلباتها الوطنية ؟

-- وعلى مستوى تداعيات كورونا الإقتصادية والإجتماعية على الداخل الأردني ، ما هو شكل البرلمان الذي سيتحمل المسؤولية الوطنية ؟ وقدرته على المشاركه بإيجاد الحلول لأزمة مركبه إقتصادية فرضت واقع إجتماعي أردني جديد ، كتحدي البطالة القائمة ، والمستجده بالتعثر لدى عديد القطاعات ، والمتوقعة للعائدين الأردنيين من دول الخليج ، والفقر وتدني الدخل ، وبنوعية الخدمات المقدمة للأردنيين .

- السؤال ، هل المتطلبات الوطنية سياسياً ، وهذه التحديات بأزمتها الداخلية وإرتباطها بأزمة عالمية قد تطول ، هل سيكون التصدي لها ، بالنائب الفردي والإنتخاب على اساس الوجاهة والتمثيل الضيق ، وبخطاب الشعارات والشعبوية ؟

وبإنتخابات تقليدية لبرلمان فاقد الثقة شعبياً ؟

كل ذلك بالمشهد القائم ، ما شكل البرلمان القادم ؟ ليكون مطبخا وطنياً نحو المشاركة بحلول لهذه التحديات ، برلمان يحوز على ثقة المواطنين بما ينعكس على الثقة بالسياسات الحكومية .

-- وعلى كل ما تقدم ، لشكل البرلمان السياسي بمستوى المرحلة ومتطلباتها التاريخية ، وشكل البرلمان لمتطلبات التحديات الداخلية بحلول لها ، نعتقد أن الأمر ابعد من الأسئلة المتداولة ، بمسألة إجراء إنتخابات ورغبات الترشح ، ورحيل حكومة ومجئ فلان وعلان .

- التفكير الهادئ بعقل الدولة ، هو الذي يضع محددات ومعطيات لمرحلة قادمة ، بما هو أهم من الإنتخابات كإجراء ، إلى تحديد ما هو شكل البرلمان القادم ، لمرحلة حادة وصعبة في عمر الوطن .

- وهذا يتطلب أن نفكر جميعاً بواجب المسؤولية الوطنية ، ما هو البرلمان الذي نريد ؟

برلمان يحمل الأردن بمرحلته التاريخية خلف قيادتة الهاشمية إلى بر الأمان .

برلمان يعمل بشراكة حقيقية مع سلطة تنفيذية ومراقباً عليها ، بعيداً عن المصالح الشخصية والموقف الفردي والإجتهاد الفردي ، نحو إيجاد الحلول لتحديات داخليه بهدف تحقيق حياة كريمة للأردنيين ، كل الأردنيين في جميع مناطقهم .

وبرلمان يستعيد ثقة الشعب أنه الممثل الحقيقي لطموحاته وآماله ومعبّر عن إرادته . فالثقة بالبرلمان هو الأساس للثقة بالحكومات ، ولتطمئن الدولة على استراتيجياتها وأهدافها .

وتبقى الإنتخابات بتوقيتها وخيارات التأخير أو التمديد مناط بالإرادة الملكية والأمر بها ...