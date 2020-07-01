الرواشدة يكتب: ايا صوفيا

ان مسالة تحويل دور العباده من والى مسجد وكنيسه جرت على نطاق واسع عبر التاريخ.. وهناك ما يشبه القاعده في " مشروعية " التحويل وهي المكان والزمان و الظروف....المبدأ اننا كمسلمين علينا ان نكون ضد تحويل اي كنيسة الى مسجد و بالعكس بالطبع لكن الاخذ بالاعتبار الظروف التاريخيه المختلفه يمكن الاخذ بها بعين الاعتبار . و في حالة " ايا صوفيا" فان المنشا هذا لم يتحول الان من كنيسة الى مسجد و الا فاني شخصيا ساعارض ذلك. لكن المبنى وبشكله المعروف كمسجد انتقل من مكان للزوار( متحف اسلامي تاريخي) الى موقعه قبل ذلك عندما كان مسجدا.ومن هذا المنطلق يجب ان لا نعطي للموضوع اكبر من حجمه..فالمنشا اصبح يستقبل المصلين.. ويلزم عدم استغلال الموضوع لا للترويج السياسي و لا العقائدي..اما فيما يخص غضب دولة اليونان فانا اعتقد انها اخر دوله يحق لها ان تتحدث عن موضوع" الحفاظ على دور العباده وعدم تحويلها " لان اليونان ما بين عام ١٩١٢- ١٩٣٥ دمرت او حولت الاف المساجد والتكايا و المتاحف والمقابر الاسلامية فيها .اقول جميع نعم..فهي الدولة الاوربية الوحيده التي لا يوجد فيها مساجد. بل انها قامت بارتكاب المجازر وعمليات التصفيات العرقية للمسلمين البونان والالبان والاتراك على اراضيها..وقد اصدرت الاتحاد الاوربي قبل عشرين عاما توصيه لليونان عندما اصبحت عضوا في الاتحاد بضرورة الموافقه على بناء مسجد .وسمعت ان الموافقه تمت على اعادة بناء مسجد واحد وحيد فيها.( طبعا هناك في اقليم تراكيا شمال اليونان اقلية تركية

جرى تجميع ما تبقى من المسلمين الاتراك فيهاوفيها مساجدهم لكنها منطقة مهمله من كل النواحي و ترفض اليونان طلب تركيا مساعدة الناس هناك بحجج مختلفه). والامر كذلك تماما في قبرص اليونانيه..حيث تم تدمير جميع المساجد. و ما تبقى منها تم تدميرة في منتصف السبعينات بعد انفصال شمال قبرص( التركية)...لكي لا نتحدث عن تحويل الكثير من المساجد الى كنائس عبر التاريخ كما جرى في اسبانيا و في جنوب ايطاليا( صقليه) و في البلقان-صربيا وبلغاريا ومونتنغرو وهنغاريا ..و جنوب روسيا ..و غيرها..