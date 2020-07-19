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الطالب بين المطرقة والسندان
بقلم : خولة كامل الكردي
لقد فرض وباء كورونا نفسه على جميع القطاعات في العالم، وباتت العديد من المنظمات الصحية تتوقع بقاءه فترة أطول، وصارت آثاره تتضح تدريجياً بشكل خاص على القطاع الاقتصادي والتعليمي والصحي ، والخسائر الناجمة عن الإجراءات التي فرضتها الدول كانت كبيرة، مما دفع بحكومات تلك الدول للتسابق للحد من النتائج السلبية لوباء كورونا بأي شكل من الأشكال.
ولا يخفى على أحد الأثر البالغ الذي أصاب العملية التعليمية نتيجة أزمة كورونا، لذلك اعتمدت الدول التعليم عن بعد كوسيلة لاستمرارية تلقي الطالب دروسه وضمانا لمستقبله العلمي.ونحن في الاردن وفي وزارة التربية والتعليم و وزارة التعليم العالي، سارعت إلى وضع خطة هدفها الأول الحفاظ على ديمومة العملية التعليمية وامتصاص آثار أزمة كورونا باعتماد نظام التعليم عن بعد، وذلك ليتسنى للطالب إكمال عامه الدراسي من غير أن يتأثر بتوابع وباء كورونا، وبما يمكنه من التفاعل الإيجابي مع معلمه ودروسه.وقد ظهر في الآونة الأخيرة جدل في كيفية احتساب علامات الطالب، والآلية المتبعة في وضع الامتحان النهائي لطلبة الثانوية العامة بحيث يراعي الظروف الراهنة، فلا يبخس الطالب حقه وبنفس الوقت الارتقاء بمستواه التعليمي وحمايته أولا وآخرا من فيروس كورونا، أضف إلى ذلك النقاش الدائر بخصوص الأقساط الجامعية وضرورة التخفيف عن الطالب وولي امره واعتماد آلية تضمن حقوق الطالب والأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تمر بها الجامعات.
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