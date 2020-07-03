|
كليات جامعية تجري احتفالاتها تحت أعين الحكومة وغيرها ممنوع
بقلم : نضال العضايلة
انتصاراً لقانون الدفاع وانتصاراً لكافة أوامر الدفاع التي مست فئات المجتمع الأردني كافة، ومن أجل أبناء الوطن الذين آمنوا إن قرارات الحكومة وأوامر الدفاع كانت من أجلهم، وانتصاراً للملك ولولي عهده الأمين، ومن أجل أن يقال ان الوطن أكبر مني ومنك، أوجه لدولته، رئيس حكومة النهضة سؤال حول من سمح للكلية العلمية الإسلامية بإقامة حفل تخرج لطلبتها، رغم منع هذا الأمر بقرار منكم، ومن سمح لهم في ظل الإجراءات والقرارات الحكومية لمواجهة فيروس كورونا.
دولة الرئيس
هلا الأهم، مين سمح للكلية العلمية الإسلامية بإقامة حفل تخرج لطلبتها، رغم منع هكذا حفلات، ومنعها على غيرهم، ومين سمح لوزارة الشباب أن تقيم مؤتمر حضره عدد تجاوز المائة، ومنعه على غيرهم.
بتعرف دولتك انا وغيري بنعتذر منك انه احنا أردنيين.
تابعنا على تطبيق نبض
التعليقات
تنويه
• تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.
لا يوجد تعليقات على هذا الخبر
|