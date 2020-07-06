الصويص يكتب: الحنين الى الوطن

هناك على بعد الآلف الأميال هناك أردنيين اسمع نبضات قلوبهم في عمان عاصمة الشوق و الحنين يينتظروا العودة للاردن
فالصيف هدية الله بالنسبة لهم فهولاء تجرعوا مرارة الغربة و الإبتعاد عن الاهل و الأصدقاء من أجل حياة افضل
فالصيف طبيب لقلوبهم التي جرحت بعد أن غادروا الوطن للمرة الأولى
تبدأ الرحلة مع اغلاق المدارس أبوابها لتمر بمطارات العالم وصولا لكلمة كابتن الطائرة و هو يقول اهلا بكم بمطار الملكة علياء الدولي اعلم حينها ان ضحكة المغترب تكون مختلفة و كأن اقدامه تسابق جسده
العطلة ليست للاستمتاع فقط بل فرصة ليكونوا جزء من الحدث و الذكريات الجميلة
العطله ليست للعقبه و البحر الميت بل ليعلموا أبنائهم بأن لديهم وطن سيعودوا اليه يوما ما
العطلة ليست للملاهي و الحدائق بل لتزداد علاقة أبنائهم قوة و صلابة مع الاهل و الاجداد و أبناء العمومة
الصيف اكثر من رحلة بتفاصيلها رائحة الأمهات و خبز الطابون و القليل من الزعتر و زيت الزيتون
الصيف اكثر من إجازة ففيها تفاصيل الحارات و المدن و صوت ضحكات الأطفال التي تعلو و تزداد مع كل يوم
المغترب لا يريد من وطنه الا ان يبادله القليل من الحنين و ان يفتح أبواب قلبه قبل حدوده
المغترب يريد أن يشعر بأنه مهم بالنسبة لبلده حتى لو كان الفراق سيد الموقف
يريد أن يرى قرارات حكومية تساعد على عودته لا تطفيشة
و علينا ان ننظر له بأنه قطعة من القلب و ليس شوال من الدنانير الدولارات
اكتب هذة السطور لأنني اعلم بأن الحقائب لن تصل عمان هذا الصيف و لن تتناولوا المنسف بالجميد الكركي و السمن البلقاوي و هاشم لن يصنع لكم الفلافل و لن تسيروا بشوارع عمان و لن تتناولوا الكنافة من حبيبة و لن تقبلوا ايدي امهاتكم و لن تستمتعوا بخيرات الأرض من المشمش و الدراق و العنب
لكن صدقوني ستعودا العام القادم و تكونوا اكثر فخرا و اعتزازا بهذا الوطن الذي واجه كورونا و انتصر عليها بعزيمة ابناءه و بناته
ستعودوا و تكتبوا معنا أحلى الحكايات و ستصنعوا أجمل الذكريات