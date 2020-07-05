التنمر الإلكتروني عند البالغين

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بقلم : الدكتور عطا أبو الحاج لم تعد ظاهرة التنمر اﻹليكتروني Cyberbullying قاصرة على المضايقات المباشرة وغير المباشرة التي يتعرض لها المراهقين من قبل أترابهم بل توسعت لتشمل البالغين بما فيهم كبار السن Adult لغاية في نفس يعقوب. وهذه الغاية تأخذ أشكالا عدة من بينها السب والشتم واﻹيذاء المعنوي والبدني والتهديد واﻹبتزاز والتلاعب وتشويه الصورة وكذا التحرش الجنسي وربما الذهاب إلى أكثر من ذلك كإغتيال الشخصية بالكامل وتدميرها والنيل منها دون مخافة من الله أو وازع من ضمير أضف إلى عدم استناد المتنمر الى أية أدلة حقيقية ضد المتنمر عليه. وإن امتلك او تسربت له بعض الحيثيات أو كلها من مظان مختلفة يبطن تنمره بدعوى حرية التعبير ويلجأ إلى إنتزاع الجزئيات من السياق بل وطي ذراعها ولي عنقها متجاهلا المعايير القيمية التي حضت عليها كل الديانات واﻷعراف اﻹنسانية واﻷنكى ينصب نفسه قاضيا ويعقد جلسات اﻹدانة على هواه في محكمته ويصدر الأحكام بخصوصها غير القابلة للطعن والنقض أمام أية محكمة أخرى. وقد يكون المتنمر اﻹليكتروني شخصا يعرف المستهدف او شخصا غريبا أو شخصا مجهولا بأسم مستعار وأحيانا يطلب المشاركة من أشخاص آخرين على الشبكة العنكبوتية والذين لا يعرفون المستهدف مهاجمة المتنمر عليه بضراوة والتجييش ضده بإسم تشكيل راي عام او قضية رأي عام او ما يسمى بالتكديس اﻹليكتروني غير آبها باﻷثار الناجمة عن فعلته هذه. وعليه مع اتساع دائرة التنمر اﻹليكتروني في مجتمعنا أصبح هذا الفعل يشكل تهديدا حقيقيا على اﻷفراد والجماعات الذين يتعرضون له وخاصة ان التكنولوجيا الحديثة تتيح لهم التفنن بذلك بأساليب شتى رسائل وصور وفيديو وكاريكتير وعمليات مونتاج مختلفة. يقضي هذا لزاما علينا التصدي اليهم بحزم لما يخلفه من آثار خطيرة على نسيج المجتمع بكامله رغم ان بعض تطبيقات التواصل اﻹجتماعي فيها أداة لمكافحة التنمر اﻹليكتروني وتعمل على محاربتها سواء من منع ظهورها لعدد أكبر من المستخدمين او حتى من حذفها مع توجيه رسالة كتغذية عكسية للناشر بإنتهاكه معايير النشر ومخالف للمعايير اﻷخلاقية واﻹجتماعية والمهنية او إثارتها للنعرات والطائفية والمذهبية والعنصرية والشللية أضف إلى إمكانية مطاردة المتنمر اﻹليكتروني من قبل الجهات المختصة والتقاضي.

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