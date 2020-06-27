دراغمه تكتب ... فكر ... بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات

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بقلم : حنان دراغمه فكر....!

حنان دراغمة مدربة مهارات حياة صاحبة مبادرة كن أمل الحياة _ ناشطة مجتمعية.



بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات_2020

كل عام والأردن ومجتمعاتنا العربية والإسلامية وهي #خالية_من_المخدرات

المخدرات من المحرمات والمنكرات ...تعاطيها ...يؤدي إلى الهلاك .

عمرك سمعت عن متعاطي. ..عايش بالحياة سعيد ...

عمرك سمعت عن متعاطي ...ما خسر نفسه وعرضه ومالة عشان جرعة أو حبة مخدر

عمرك سمعت متعاطي يعيش احزانه وأفراحه بالشكل الصحيح

ياما متعاطي توفى ابوهم أو أمهم ما حسوا ولا شعروا بوفاتهم. .

عمرك سمعت عن متعاطي ...بحب صح وبتزوج صح وبتعامل مع أسرة بشكل الصحيح والسليم. .

(.لا)

بل تفككت أسرته وتشردابناءه. ..عدى عن نظرة المجتمع لهم السلبية



إذن مهما صعبت عليك الظروف اه صعبت عليك الظروف ...

..

طبيعي رح تصعب عليك الحياة والأيام

يمكن يوم ماتلاقي دينار بجيبتك. .

يمكن يمرض ابنك ما معك تعالجة.

يمكن تواجه مشاكل مع أمك وابوك واخوانك. ..وكل واحد بفكر بإتجاه

اه ... لأنه أمك بتفكر كيف بدها تأمن لك طبخة اليوم

وابوك بروح على الشغل يدوب يرجع عشان يوفرلك الأشياء الأساسية مش قادر لأنه راتبه مابكفي. ..

طبعا بدو يعصب ويحتد مع أمك ومعك. ..

لأنه كل حدا بفكر بحاله مش شاعر مع الآخر

لأنه ناقصة فكرة ومعنى انه الأسرة شراكة كلنا نتعاون مع بعض ونشعر مع بعض ..ونتسامح بعض ونعذر بعض



قبل ما تأخذ الحبة فكر ....!!!!

كم واحد أخذها واغتنى وعاش سعيد. ...

لا......طبعا ....

مافي.....



إذن ....فكر انه السعادة بداخلك بعقلك وقلبك

عقلك رح تؤمره. وتحكيله .... انك بتحبه وبتحب كل عضو في جسدك

رأسك....عيونك. ...انفك. ...لون بشرتك. ....طولك. ....قصرك. ..



طبعا ....انت مؤمن. ...بالله وأنه خلقك على الدنيا ....عشان تكون انسان مسؤول. ..لأنك مهم. ..وقادر ..على فعل ما تريد ..

قادر تسعد نفسك ..وتعرف قيمتك وبتساعدها. .. لأنه انت بتساعد الناس على الخير المحبة



قبل ما تقصى على نفسك ....

.... فكر. .!



فكر بامك. ...كم تعبت وألمها وصرخاتها. .وكم عانت ..عشان تنولد وتنزل على الأرض وتعمر الكون. ....وتعيش بسلام



فقط عليك انك تفكر ...بأنك انسان مهم ...مسؤول. ..واعي. ..

وتجاربنا. .وخيباتنا ووجعنا بالحياة قادر انه يحفز الوعي لدينا. ..



تذكر. .!..أن يدك اليمنى تختلف عن يدك اليسرى

وانت قدها. ..وكن أمل الحياة

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