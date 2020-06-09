ابوالحاج يكتب: التعليم عن بعد

التعليم عن بعد Distance Learning – هو نموذج للتعليم أون لاين، ويتم فيه القيام بجميع العمليات باستخدام الموارد التكنولوجية المتوفرة مثل الإنترنت والأدوات الموجودة في الوسط الافتراضي التي تسهّل بث المحتوى.

ازداد الإقبال كثيراً على هذا النمط من التعليم في السنوات اﻷخيرة وقد فرضت أزمة كورونا على المنظومات التعليمية أن تجد بديلا وأحيانا رديفا للتعليم التقليدي عوضا عن البديل أو الخيار اﻷصعب وهو تعطيل التعليم ريثما تنقضي اﻷزمة أو يتم التوصل للقاحات للتعامل معها.

فالتعليم عن بعد كنموذج للتعليم الإليكتروني يحتاج إضافة للبيئة التكنولوجية إلى ثقافة تقوم على الثقة والمصداقية والمسؤولية لدى الطلبة والكوادر التدريسية بحيث تكون الواجبات والامتحانات حقيقية وتقيس قدرات الطلبة موضع الإمتحان وليس لذويهم

وأصدقائهم كما أنها تستبعد استخدام أدوات ذات التكنولوجيا لﻹلتفاف على أدوات التقييم واﻹمتحانات.

وسواء أكان هذا التعليم متزامنا او غير متزامن فله ايجابياته وسلبياته.

فمن إيجابياته يلعب دوراً فعالاً في رفع المستويات الثقافية والعلمية والاجتماعية بين الأفراد، يسد النقص الكبير في الهيئات التدريسية والأيدي المدربة المؤهلة في مختلف المجالات، يخفف من ضعف الإمكانيات التي تعاني منها بعض الجامعات، يُقلل من الفروقات الفردية بين المُتدربين وذلك من خلال وضع المصادر التعليمية المتنوعة بين يدي المُتعلم بالإضافة إلى تقديم الدعم الكامل للمؤسسات التدريبية بكل ما تحتاجه لتنتج تعليماً فعالاً من وسائط وتقنيات تعليم ، فتح الآفاق في الإرتقاء الوظيفي لمن فاته قطار التعليم المنتظم من الموظفين حيث يمكنه ذلك من الدراسة والعمل في آن واحد، يوفر الوقت والجهد، يحفز المتعلم على اكتساب أكبر قدر من المهارات والتحصيل العلمي نظراً لتركيز العملية التعليمية فقط على الفحوى الدراسي دون التطلع إلى أي جوانب أخرى، يساعد الفرد على الاعتماد على نفسه كلياً وذلك من خلال اختيار المصادر التي يستوحي منها معلوماته بذاته دون تأثير من الغير.

ومن سلبياته آرتفاع التكلفة المادية للانضمام له، عدم تقبّل المجتمعات لهذا النوع من التعليم ،سوء الظن بهذا النمط التعليمي من حيث قدرته على توفير فرص عمل، عدم اعتمادية بعض وزارات التربية و التعليم العالي في الدول العربية للتعليم عن بعد، انعدام وجود البيئة الدراسية التفاعلية والجاذبة والتي ترفع من استجابة الطلبة في هذا النوع من التعليم، اقتصار المادة التعليمية على الجزء النظري من المنهاج في أغلب الأحيان، اختصار التجارب الحيّة وما تحققه من فائدة للطالب، إجهاد المتعلّم بسبب ما يقضيه من وقت على الهواتف الذكية وغيرها لمتابعة مواده الدراسية المختلفة، اقتصار دور المعلّم على الجانب التعليمي في أغلب الأحيان، واختصار دوره القيمي التربوي وفي تنشئة الطلّاب وتكوين اﻹتجاهات لديهم، عجز الطالب عن تقييم أدائه وتحصيله بشكل مستمر وهو الدور الذي كان يُسند إلى المعلم في البيئة التعليمية الواقعية.