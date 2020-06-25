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محمد صيام أوجعنا رحيلك كما أوجعتهم في حياتك.. سلام يا صاحبي
بقلم : د. ماجد الخواجا
حين بدأت مشوارك الاعلامي من خلال إصدار صحيفة آخر خبر الورقية في ولاية كولورادو الأمريكية والتي تتناول الشأن الأردني.. ومع تطور الحياة ووسائل الاعلام تم التحول إلى موقع آخر خبر الالكتروني.. كانت سنوات من حيرة وبؤس وغضب وعتب.. لكنها ممتلئة بالحب الصافي للأردن.. ازعجتهم وأصبتهم في الخاصرة تماما.. كانت المانشيتات على الموقع عبارة عن طلقات رصاص متجهة ومؤشرة على الفساد وهذا أخطر الرسائل الإعلامية التي تحدد هدفها بوضوح ودون تورية أو مواربة.. كم تحدثنا وكم حاولوا الحديث معنا على أمل أن يختفي خبرا عنهم.. لكن وهذه شهادة حق لم يختف أي خبر يؤشر على الفساد..
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