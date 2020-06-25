الرئيسية | مقالات محمد صيام أوجعنا رحيلك كما أوجعتهم في حياتك.. سلام يا صاحبي

بقلم : د. ماجد الخواجا حين بدأت مشوارك الاعلامي من خلال إصدار صحيفة آخر خبر الورقية في ولاية كولورادو الأمريكية والتي تتناول الشأن الأردني.. ومع تطور الحياة ووسائل الاعلام تم التحول إلى موقع آخر خبر الالكتروني.. كانت سنوات من حيرة وبؤس وغضب وعتب.. لكنها ممتلئة بالحب الصافي للأردن.. ازعجتهم وأصبتهم في الخاصرة تماما.. كانت المانشيتات على الموقع عبارة عن طلقات رصاص متجهة ومؤشرة على الفساد وهذا أخطر الرسائل الإعلامية التي تحدد هدفها بوضوح ودون تورية أو مواربة.. كم تحدثنا وكم حاولوا الحديث معنا على أمل أن يختفي خبرا عنهم.. لكن وهذه شهادة حق لم يختف أي خبر يؤشر على الفساد..

الله أكبر... أحزنتني كثيرا وعصرت قلبي ألما...

رحمك الله يا محمد صيام الأخ صاحب القلب الحنون..

خلوق ومؤدب وهمه الأردن الوطن والمواطن.. جال شواطئ العالم إلا أن حنينه وعشقه المعلن بقي لشاطئ غندور في العقبة رغم بؤسه ..

كانت عمان كما القدس الألم والأمل اليومي

محمد صيام ترك تجربة إعلامية كبيرة.

لم يتزوج ولم ينجب.. يعشق المنسف والملوخية.. أكل الغربة إلى أن أكلته الغربة

حارب على جميع الجبهات.. وحورب منها.

كان موجعا مفرحا مزعجا وانسانا..

حين زار الأردن سنة 2012 رافقته في العقبة وعمان...

كان معنا فتح الله الزريقي.. وكان يوسف الطورة..

التقينا مع إعلاميين ونواب ومسؤولين.. كلهم كانوا لا يحبوننا بقدر ما يخشون أقلامنا.

غرق عشقا في العقبة التي كانت بدايات الحياة فيها..

يا للصدفة أنني الآن في العقبة التي غمرتك شوقا يا محمد صيام..

إن لله وإن إليه راجعون..

اللهم اغفر له وارحمه واسكنه فسيح جناتك...

#سلاما محمد صيام

‎#محمد صيام في ذمة الله

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