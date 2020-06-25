الكركي يكتب: التكافل المهني

يواجه كل من يدخل معترك مهنة جديدة عددا من التحديات التي قد لا يكون من السهل مواجهتها، و لا تقتصر هذة التحديات على الجانب المادي بل تمتد الى الجانب المعرفي و المهني ايضا، فنحن في مجتمع يتطلب بناء السمعة و الخبرة فيه سنوات طوالا قد لا تكون سهلة المرور.

ومن هنا فنجد القادمين الجدد الى أي مهنة يحاولون التعلق بركب من سبقهم و فيسيرون على خطاهم في محاولة لتلمس خطوات طريق قد تطول ناهلين من خبراتهم ، و هنا نجد ان موقف اصحاب الخبرة تجاه القادمين الجدد قد يكون محكوما بصراع الاجيال وقد يحكمه في احيان اخرى فارق في الافكار و الايدولوجيات و حتى في الاساليب، ومن الوارد ان يتحول هذا الفارق الى فجوة بين الجيل القديم و الجديد تظهر في عدة مناسبات.

وعلى الجانب الاخر فإننا نجد كثيرا من اصحاب الخبرة و الباع الطويل في المجال المهني ممن رسموا درب نجاحهم بفضل عملهم و اجتهادهم الدؤوب بشكل انعكس على شخصياتهم و ذواتهم فأصبحت معطاءة متدفقة بالخير ، لا تضن بخبرة او بمساعدة و لا تبخل بتوجيه او نقد يدفعهم في ذلك حبهم لعموم الخير و نظرتهم المستمدة من ان المساعدة في نجاح الاخرين تعكس رسالة نبيلة و نفسا زكية ابت إلا تقدم و تبذل بعد ان احبت لأخيها ما تحب لنفسها.

لكم اثلج صدري و اقر عيني اعلان احد مكاتب المحاماة ذات الباع الطويل و الخبرة المتميزة عن توفير مساحة ضمن مكتبهم لأربعة من المحامين المزاولين الجدد ليزاول المحامون حديثي المزاولة اعمال المحاماة باسمهم و لحسابهم دون أي مسؤولية او تبعية منهم تجاه المكتب، فبهذه الفرصة حصل اربعة من المحامين الجدد على مكتب ليمارسوا من خلاله اعمالهم و يبدؤوا مشوارهم المهني باسمهم و لحسابهم، فيستقبلوا موكليهم و يخططوا لقضاياهم و اعمالهم مع اعلان المكتب امكانية ان يستخدم المحامون الجدد مرافق المكتب و ادواته لقاء اجر رمزي وضع فقط لتفعيل الحس بالمسؤولية لا بل و لهم فوق ذلك النصح و الارشاد.

لكم هو رائع ان نجد من يمد يده للغير في هذة الظروف الصعبة و يقدم و يبذل في زمن عسرة عز فيه البذل و العطاء، ولكنها و الله سمو النفس ورفعة الهمة ونور البصيرة و ايمان بالجيل الجديد، إنها مبادرة ترفع لها القبعات و تؤدى لها كل تحايا الاحترام و التقدير.

د. هيثم أبو كركي

باحث زائر بجامعة وسترن أونتاريو كندا

رئيس مجلس مدرسة يونيفيرستي هايتس ، نورث ويست لندن اونتاريو