نعظم الإنجاز ونبني عليه

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بقلم : عبد الحليم العشوش نشعر جميعنا بالارتياح حينما نرى مؤسسة القضاء الشرعي تسير نحو التطور والتطوير بخطى متسارعه وقد شاهدنا اليوم بنية تحتيه تلائم هيبة القضاء واستقراره فمثلما كنا نؤشر على السلبيات وتحديدا البناء وبعيدا عن السوداويه والتثبيط فإن ماحصل خلال الاشهر القليله الماضيه يستحق الوقوف عنده والبناء عليه، لقد شاهدت خلال الأيام الماضيه خلية نحل تعمل بجد واجتهاد ومتابعه حثيثه شارك فيها الجميع دون استثناء هاجسهم الوصول إلى مستوى عالي يليق بسمعة القضاء الشرعي.

القضاء الشرعي احد أركان العدالة في وطننا لا ينقصه سوى تقديم الدعم من قبل الحكومه لينجز ويتقدم وقد راينا خطط قريبه لتوفير المكان المناسب للتقاضي منها قصر العدل الشرعي في العقبه وعطاء قصر عدلي في الكرك سيعلن عنه خلال الأسابيع القادمه كل هذا يتم دون دعم من usaid المرفوض تمويله جملة وتفصيلا..

في المقابل أثلج صدري اليوم مبادرة سماحة قاضي القضاة بسواله لي عن ضرورة الإسراع بتشريع نظام للخبرة والتحكيم تمس العدالة فيه الجميع كأحد أبواب الرزق للمحامين وقد سبقه أيضا قبل أيام الاخذ بقانون المحامين الشرعيين العصري والمتطور الذي قدمه مجلس جمعية المحامين الشرعيين واخذ اوقات طويله في وضع مواده التي تحفظ كرامة المحامي الشرعي وتمنحه حقوقه وهو يلبي طموحات المحامين ويرقى بالجمعيه لمهننة عمل المحامي الشرعي.

اليوم علينا جميعا الوقوف جنبا الي جنب مع القضاء الجالس بعلاقة تبادلية يسودها الاحترام المتبادل ومن اجل هذا نقول اننا نعظم الانجازات ونبني عليها.

*رئيس جمعية المحامين الشرعيين الأردنيين

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