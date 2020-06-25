حجم الحكومه مقاسا بدورها: رساله (6) الى دولة الرئيس

وطنا اليوم-عمان:يتبين من الجدول الملحق أدناه، أن متوسط نسب الانفاق الحكومي على التعليم بكافة مراحله الى الناتج المحلي الاجمالي هو 4%. وظلت هذه النسبة ثابتة طيلة فترة الدراسة. أما بالمقارنة مع الناتج المحلي الاجمالي بالاسعار الجارية فقد بلغ متوسط النسب 8%. ومن الجدير بالاشارة ان حصة التعليم قد تحسنت بنسبة 2-3% منذ 2012. بمقارنة نسب الانفاق على التعليم الى اجمالي الانفاق الحكومي فقد بلغ متوسط النسب 10%.

ويبين الجدول أيضا أن متوسط نسب الانفاق الحكومي على الصحة قد بلغ 3% من الناتج المحلي بالاسعار الجارية، و7% من الناتج المحلي بالاسعار الثابتة. وتشير الارقام الى أن نسب الانفاق على الصحة الى الناتج المحلي الاجمالي الثابت قد ارتفعت منذ 2013 بنسبة الثلث عما كانت عليه في السنوات السابقة. أما بمقارنة الانفاق الحكومي على الصحة مع اجمالي الانفاق الحكومي فقد بلغ متوسط النسب 9%.

توضح أرقام الجدول الانفاق الاجتماعي(الرفاه الاجتماعي social welfare) الذي يشمل الانفاق على التعليم والصحة والضمان الاجتماعي والتقاعد المدني وصندوق المعونة الوطنية ووزارة التنمية الاجتماعية. بلغ متوسط نسب الانفاق الحكومي الاجتماعي 7% من الناتج المحلي الاجمالي الجاري و 14% من الناتج المحلي الاجمالي الثابت. ويلاحظ من أرقام الجدول أن الانفاق الحكومي في هذا المجال قد تراجع في السنتين 2016 و2017. وبمقارنة الانفاق الاجتماعي مع اجمالي الانفاق الحكومي كان متوسط النسب 34% أي ثلث اجمالي الانفاق الحكومي.

الارقام التي يوفرها الجدول هي مقياس آخر لحجم الحكومة. بل إنه المقياس الذي يمثل مربط الفرس بالنسبة لدور الحكومة في المجتمع. هذا الدور الذي يختلف عليه الليبراليون الجدد دعاة نموذج الحكومة المنسحبة إجتماعيا مع النهج المنافس وهو نهج الحكومة المتدخلة او النهج الاشتراكي الديموقراطي الذي تتبناه معظم الدول الاوروبية ويتبناه حزب العمال البريطاني والحزب الديموقراطي في امريكا. في حين أن النهج الليبرالي يتبناه الحزب الجمهوري في امريكا والمحافظين في بريطانيا واستراليا والاحزاب اليمينية.

بالمقارنة مع العالم، فإن الانفاق الاردني على التعليم كنسب من الناتج المحلي الاجمالي يضع الاردن ضمن أعلى مجموعة لمعايير التنمية الانسانية حسب المؤشرات العالمية للتنمية. (World Development Indicators ).

الانفاق على التعليم في الاردن كنسب من اجمالي الانفاق الحكومي (10%) فإنه يقل عن النسبة العالمية (14%). أي ان الانفاق على التعليم في الاردن يشكل ثلثي المعدل العالمي. (The World Bank, 2018).

أيضا يصل الانفاق الحكومي على الصحة في الاردن الى نصف معدل الانفاق في العالم تقريبا. 9% للاردن مقارنة مع 15,7% للعالم. (World Health Organization, 2018).

أخيرا، فإن الانفاق الاجتماعي في الاردن (34% )من الانفاق الحكومي هو أدنى من مثيله في الدول الاوروبية حيث يتراوح ما بين 41,2%-42,1%. (Eurostat, 2018), (OECD, 2018)

النتيجة: إن حجم الحكومة في الاردن يقع ضمن فئة "صغير" أي حكومة صغيرة حسب التصنيفات المعتمدة في الابحاث المنشورة (Tanzi V. , 2011), (Petrou, 2015), (OECD, Economics Department, 2016). معنى ذلك أن الحكومات الاردنية التي تولت المسؤولية خلال الفترة 2006-2017 قد نجحت نجاحا باهرا في الوصول الى تصنيف الحكومة الصغيرة سابقة الدول الاوروبية. طبعا هذا نجاح يسجل لها من قبل الجهات المانحة ولكنه ليس نجاحا من وجهة النظر الشعبية. ذلك ان تخفيض الانفاق الاجتماعي أمر غير محبب من قبل الشعب الاردني الذي تعود الاعتماد على الحكومة الابوية. بل إنه غير محبب من قبل أي شعب في العالم. الشعوب تحبذ حكومة صغيرة عند دفع الضرائب، وحكومة كبيرة عند الانفاق.تخفيض الانفاق الاجتماعي يترتب عليه تضحيات من قبل الفئات الفقيرة من المجتمع.