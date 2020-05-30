عودة المغتربين وتصريحات الفراية

د. حسن محاسنة

طالعنا امس الاثنين 8/6/2020 العميد مازن الفراية مدير عمليات خلية أزمة كورونا بتصريحات صحفيه تتعلق بعدم السماح بعوده المغتربين إلى الأردن من خلال مركباتهم من المملكة العربية السعودية عبر المعابر البريه بسيارتهم الخاصة مؤكدا أهمية هذا الموضوع الذي استحوذ على مطالباتٍ وتساؤلات عبر الإعلام.

وعلل العميد الفراية منع عودة المغتربين بالسيارات الخاصة نتيجة لقرار الخارجية الأردنية بالسعودية التي ستتولى تنظيم قدوم المغتربين بالسيارات وأسباب أخرى غير مقنعة ومنقوصة بالمضمون.

ان العميد الفراية وقع في تناقضات ونقص في المعلومات التي لم تمكنه من إقناع القراء و المشاهدين والمغتربين الذين ينظرون العودة لحظة بلحظة في تبرير هذا القرار وذلك من خلال ما يلي...

اولا :لقد صنف الفراية الفئات الراغبة بالعودة للأردن ونسي شريحة مهمة جدا هم أعضاء هيئات التدريس في الجامعات السعودية وقطاع التربية والتعليم والذي يصل إعدادهم بالألاف ممن يرغبون زيارة الأهل والعودة لا عمالهم هم واسرهم ومنهم كذلك العاملون بالقطاع الطبي والتمريضي والموظفين الآخرين ومن في حكمهم وجميعهم يملكون سيارات خاصة واسرهم .

ثانيا: تحدث الفراية عن معبر أردني واحد ونسي أو لم يعرف إن هناك معابر أخرى غير العمري وهو معبر الحديثة والمدورة وحالة عمار ومنفذ الدرة بمنطقة العقبة ويمكن توزيع الراغبين بالعودة على هذه المعابر وفق ألية منظمة.

ثالثا: أشار الفراية إن هنالك ثلاث فئات مستهدفه في العودة وهم:... الطلاب والذي يفترض عدم وجود سيارة معه و الفئه الثانية من ذهب لأداء مناسك العمرة ومن تقطعت بهم السبل وهؤلاء ليس لديهم مركبات.... والفئه الثالثة من هم فقدو وظيفتهم وخرجوا من السعودية خروج بلا عوده وهؤلاء يفترض إلا يكون معهم سيارة ونسي الشرائح الأخرى التي أشرت اليها أعلاه.

رابعا : عزا كذلك عدم السماح بعوده الأردنيين بمركباتهم الخاصة إلى السبب الصحي وهو قدوم عدد كبير من السيارات على مركز العمري لمره واحده ودفعه واحده وهذا يحتاج الى معابر جمركيه وإدخال مؤقت والنزول من المركبات و اختلاط ونساء وعائلات وبالتالي تكون عمليه الحجر فقدت معناها بحسب الفراية...

وهنا نقول إننا مع الإجراءات الاحترازية وفق التنظيم التالي وهو خروج منظم بالتاريخ وبمقدوركم توزيع الراغبين بالعودة على هذه المعابر بالوقت المناسب عبر جميع المعابر مع المملكة العربية السعودية وليس معبر العمري فقط بشكل منظم عبر منصة منظمه والالتزام بالإجراءات الاحترازية من حيث التباعد والالتزام بالكمامة والقلفزات وإجراء الفحوصات اللازمة وتسهيل الإجراءات المتعلقة بالأسرة وحصرها بولي الأمر في تخليص المعاملات وفي، ذلك تسهيل على المواطن والدولة.

إما الاختلاط والمعاملات فكما تنطبق على الحافلات تنطبق على السيارات الخاصة علما إن المغترب بحاجة لا ستغلال هذه الفرصة الصيفية لمشاهدة الأهل لعدة أيام والعودة لعملة وتعرفون كذلك إن للمغتربين دور في تعزيز العملة وتحسين النشاط السوقي للمجتمع متلطفين دراسة هذه المقترحات من قبل المختصين واخذها بعين الاعتبار ولما فيه مصلحة للجميع مع شكرانا الجزيل لكل الجهود الكبيرة والمميزة لكل الجهات الرسمية والحكومية والخاصة وعلى راسهم جلالة الملك عبدالله الثاني حفظه الله في مواجهة هذه الجانحة التي تسببت في تعطيل أوجه الحياة بشكل عام .