الرئيسية | مقالات العبادي يكتب: قشاشة بيدر

بقلم : صالح العبادي رغم عمله على مدار عام ، العمل المضني مع جميع افراد العائلة من ابذار واحراث وتعشيب وحصيد بعز القيض ، وغماره ودراس ، وتذراية ، حتى جمع صبة القمح الهيتية الصفرا في كوم يتلألأ كما القمر في يوم ١٤ ، ثم وضع الشوالات ابو خط احمر جانباً .. وجثى على ركبتيه والمسحة ( ليست مسحة كورونا ) بين يديه ، متوجهاً نحو القبلة من اجل تكييل صبة القمح .. متذللاً الى الله .. بصوت تحن له الجبال : الله واحد ما اله ثاني ثلاث .. وكلما سمع صوتاً نشازاً لاحد ابناءه .. رمقه بنظرة قوية تجعل الولد يغور بالارض .. خوفاً من زوال البركة .. شوال .. شوالين .. ثلاث .. النتيجة ٨ شوالات قمح .. ٤ ضمان..( ليس الضمان الاجتماعي ) حيث انه لا ضمان لمثل هولاء الا الله عز وجل .. شوالين سداد دين .. شوال بذار للسنة الجاية الباقي : شوال ... واحد مونة العيلة .. لا يكفي .. يضطر الى قش البيدر مرة اخرى لعل وعسى ان يحد قطوة قمح زيادة مع باقي الشوال .. يطحنه للافواه التي تنتظره ،، جوعى .. ثم يمرر المذراه .. ليقسم بثلاث خطوط كوم التبن ثلاث اثلاث .. ثلث ضمان ثلث .. لشوية الحلال عنده ثلث .. يبيعه .. ليبقى معه .. كاش مني .. لشراء احتياجات العيلة .. هل بقي من البيدر شيء .. اذا بدكوا القشاشة .. واتوقع .. ما تلزمكم ترى ما ظل غير ها .. ممكن .. بس خلونا القشاشة .. يا جماعة ... القشاشة .. شوية القراقرة.. ول .. الله اكبر .. طيب .. خلونا .. العجير ..

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