وطنا نيوز -"كورونا والتدخين"

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"كورونا والتدخين"
بقلم : خوله كامل الكردي
يصادف اليوم اليوم العالمي للتدخين، وإذ تطرح أسئلة متكررة عن الإجراءات المتخذة من قبل الجهات الرسمية والغير رسمية من منظمات ومؤسسات وجمعيات تعنى بصحة الأفراد، في التصدي لمخاطر التدخين والتركيز على نشر التوعية الصحية المكثفة لمواجهة خطر التدخين وحث المدخنين على الإقلاع عن التدخين لما له من مضار كبيرة عليهم وعلى المحيطين بهم.
لقد بات من الأهمية بمكان القيام بسلسلة من الخطوات الجادة والكفيلة لمساعدة المدخنين للامتناع عن التدخين والكف عن ايذاء انفسهم بعادة التدخين السيئة، والبحث عن أساليب جديدة وآليات مبتكرة للحد من ادمان الأفراد على التدخين، فالعالم يخسر سنويا أرواحا عديدة بسبب التدخين، وتدفع شركات التبغ مليارات الدولارات للترويج لمنتجاتهم، وبالمقابل تنفق حكومات العالم مبالغ طائلة لمعالجة المدخنين وتوفير الرعاية الصحية الضرورية لهم.
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