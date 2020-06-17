دفاعا عن لجنة الأوبئة

لجنة الأوبئة فارس الأزمة وأكثر النقاط إضاءة في مواجهة وباء العصر مهما تفلسف المتفلسفون وتشدق المتشدقون ، ومهما حاول بعض المستوزرين تحميلها الوزر بالتردي الإقتصادي بتشددها هنا او تهاونها هناك ، هكذا اعتدنا على بعض من يدعي النخبوية ، تلك العينات التي أدمنت الإخفاق وطوقها التناقض و أغاظها هذا القبول الذي تحظى به لجنة الأوبئة وكوادرها المميزة واحترافيتها المنضبطة ، وهنا لا نستغرب فلكل موجة راكب و لكل ازمة متنفع ولكل نجاح حاسد ، ولا بأس في ذلك تجاوزا على شرط أن لا يبنى التنفع على كسر الآخر و تتفيه دوره بحجج غير موضوعية ربما القاها ملقيها نفعا لنفسه او دفعا من غيره .

لجنة الأوبئة تضم في جنباتها قامات علمية مشهود لها ليس في حقل الطب فحسب بل في كل حقول المعرفة اقتصادها وادارتها و سياستها ، و كلنا نعلم انها بتوصياتها تراعي كل الجوانب و هي ليست مجموعة من الريبوتات كما يحاول بعض مهلهلي الأداء تصويرها وهي كما جاء على لسان وزير الصحة لجنة استشارية توصياتها غير ملزمة للحكومة فهي تقدم المعطيات و الحكومة هي صاحبة القرار الأخير وهي المسؤول الوحيد .

الوضع الاقتصادي كان قبل جائحة كورونا صعبا عسيرا بسبب السياسات الحكومية المجبولة على الضرائب والجبايات و الإعتماد الكبير على المساعدات الخارجية وغياب حلول ابتكارية للحد من بطالة و فقر الخلق ولا زالت ، وجاءت الجائحة و فاقمت من تلك المشاكل متزامنة مع ضغط من بعض الدول الداعمة على الأردن للقبول بالحلول المشبوهة لتصفية القضية الفلسطينية و هنا في ظل هذه المعادلات المختلة جاءت احترافية الممكن من قبل لجنة الأوبئة للموازنة بين الوضع الوبائي و الحال الاقتصادي المتردي ، فكانت توصياتها افضل ما يمكن للمرء اتخاذه في أتون هكذا ظروف ، وعليه فالأولى علينا ان ندعم هذه اللجنة و كوادرها و نشد على ايديهم لا ان نحاول ان نجعلهم متهما مدافعا عن نفسه ، فبئسا لنقاط نسجلها في السلة الخاطئة ، وبئسا لاستعراض قبيح لن نجني منه الا فصلا جديدا من المعارك الجانبية التي باتت حرفة من لا حرفة له ، فأرجوكم اذا لم يكن لديكم كلام بقيمة فأعتقونا من تخريفات يخونها اللفظ والتوقيت ، واجعلوا أحداقكم مركزة و ألسنتكم موجهة لمعالجة الإختلالات التي تضرب معظم القطاعات و قدموا حلولا تقوم ما اعوج و تصوب ما اختل ودعوا من يعمل يؤدي رسالته و يقوم بواجبه ، وليعلم كل متذاكي انه اذا كان هناك نجاح في مواجهة هذه الازمة فلجنة الأوبئة و كوادر التقصي الوبائي هم فوارسه .