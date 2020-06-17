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دفاعا عن لجنة الأوبئة
بقلم : سهل الزواهره
لجنة الأوبئة فارس الأزمة وأكثر النقاط إضاءة في مواجهة وباء العصر مهما تفلسف المتفلسفون وتشدق المتشدقون ، ومهما حاول بعض المستوزرين تحميلها الوزر بالتردي الإقتصادي بتشددها هنا او تهاونها هناك ، هكذا اعتدنا على بعض من يدعي النخبوية ، تلك العينات التي أدمنت الإخفاق وطوقها التناقض و أغاظها هذا القبول الذي تحظى به لجنة الأوبئة وكوادرها المميزة واحترافيتها المنضبطة ، وهنا لا نستغرب فلكل موجة راكب و لكل ازمة متنفع ولكل نجاح حاسد ، ولا بأس في ذلك تجاوزا على شرط أن لا يبنى التنفع على كسر الآخر و تتفيه دوره بحجج غير موضوعية ربما القاها ملقيها نفعا لنفسه او دفعا من غيره .
لجنة الأوبئة تضم في جنباتها قامات علمية مشهود لها ليس في حقل الطب فحسب بل في كل حقول المعرفة اقتصادها وادارتها و سياستها ، و كلنا نعلم انها بتوصياتها تراعي كل الجوانب و هي ليست مجموعة من الريبوتات كما يحاول بعض مهلهلي الأداء تصويرها وهي كما جاء على لسان وزير الصحة لجنة استشارية توصياتها غير ملزمة للحكومة فهي تقدم المعطيات و الحكومة هي صاحبة القرار الأخير وهي المسؤول الوحيد .
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