الرئيسية | مقالات هذي الطفيلةُ في عينيكَ أوسمةٌ

بقلم : أ. د. خليل الرفوع قصيدة قفْ بالطفيلة واشربْ كأسها العَذِبا وانثر قصيدَك فوق العِيْصِ منتصِبا واتلُ على السِّلْع آياتٍ مرتلةً هذي شبابي وشيبي إنْ هُما انسكبا ذاتُ السلاسل تحكي وهي شاهدةٌ حدّ الدقيق على راياتها اعْتصَبا عفوًا لغيركِ ما هام الفؤادُ صَبًا ولا لغير هواكِ حنّ أو طَرِبا بنتَ الكرومِ وشمسَ الروم ما وهنتْ بيضُ الجبال على كفَّيكِ منتسَبا بُصْرى اشتياقٌ وأشواقٌ مقدرةٌ والغالياتُ من الأيام مصطحَبا يا ساقيَ الكأس اقرأ سورةَ الفلق واسقِ الصحابَ صَبوحًا عُتِّقتْ حِقبا في ظل زيتونها الروميِّ صارَ النّدى شذًى يفوح على الأرجاء منسكِبا هذا الحنين حكاياتٌ معتّقة بين الضلوع وسِرْبٌ ما انثنى سَرَبا هذي الجبال عباءاتٌ تظللنا من ريبِ أزمنةٍ تقضي بما وجَبَا يا منشدَ الشعر رتّلْ فيضَ أغنيتي واسْمِعْ حنايا فؤادي خاطرًا أدَبا ففي جفوني هواها مُخصِبٌ غَدَقا وفي هوايَ جفونٌ أخْصِبَتْ هُدُبا هذي الطفيلة في عينيكَ أوسمةٌ وشمٌ على القلبِ مخضوبًا ومختضِبا فجر يضُوعُ على خديكِ فارتقبي صبحًا يلوحُ يزيلُ الغمَّ والسَّغَبا هذا المدادُ رضابُ الغيم أنشرُه نهرًا يفيضُ على ضانا وما نضَبا

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