الرئيسية | مقالات الثقافة الصحية باب نحو المستقبل

بقلم : اجريد زايد الخوالدة في ظل هذه الظروف الإستثنائية وربما الكثيرون منا لم يعاصروا مثلها من قبل وتعد الأزمة كضربٍ من الخيال وتعد فريدة من نوعها رغم أنها لم تكن الأزمة الفيروسية الأولى التي يشهدها العالم ، إنما شهد الكثير ومنها الإنفلونزا الأسبانية والتي تعد من أكبر الأزمات وأقربها والتي كانت في عام 1918 والتي أصابت 500 مليون إنسان وحصدت روح 50 مليون إنسان .



بالنظر إلى تاريخ الفيروسات العالمي نجد العديد من الأزمات على مرّ التاريخ وحيث شهدت القرون الأخيرة نشاطاً واسعاً لها ، حيث ظنّ البعض أنها نهاية العالم لما كان لها من نتائج وهلكٍ في الأرواح ، والآن نحن في القرن 21 رأينا العديد من الأزمات والفيروسات ولكن يبدو أن كوفيد-19 والمعروف لدينا باسم الكورونا سيغير مجريات حياتنا والمستقبل أجمع .



رغم تعدد النظريات والأقاويل حول كوفيد-19 بين أنه نتاج تلاعب بشري أو أنه نتاج طبيعي والعديد من النظريات يبقى النظر إلى كوفيد-19 واضحاً عدو يهاجم العالم أجمع وعلينا تجاوزه والإستفادة منه لحماية المستقبل من الفيروسات التي مثله وتجنب مثل هذه الأزمات دون الحاجة إلى بذل الكثير من الجهد والخسائر في الأرواح .



وحين يظن البعض أنه مع التطور العلمي والتقني الكبير من السهل العثور على لقاح لهذا الوباء أو لغيره ولكن الأمر ليس بهذه السهولة إنما الأمر معقد ويحتاج إلى وقت وعمل وبحث جاد فضلاً عن الوقت المُحتاج للتجربة للتأكد من مدى فعاليته وآثاره الجانبية وهذا الوقت قد يكلفنا الكثر من الخسائر في الأرواح و الإقتصاد وغيره كما حدث في طاعون جستنيان ( 541م -750 م) والذي حصد ما بين (30-50) مليون إنسان والذي في ذاك الوقت يعد نصف سكان الأرض وكان سبباً في إضعاف الإمبرطورية البيزنطية .



ربما حان الوقت لأن يتعلم العالم الثقافة الصحية وأهميتها وكيفية الإلتزام فيها وإتباع إجراءات السلامة العامة قدر الإمكان سواء في ظل الأزمة أو في الأوضاع العادية فنحن لا نعلم متى وأين قد يهاجمنا الفيروس القادم أو مدى خطورته وفتكه واليوم العالم يشهد بأن تلك الدول التي اعتمدت على السلامة العامة والإلتزام بها منذ البداية كانت الأقل إصابة وخسارة في الأرواح وبدأت بالعمل على التعافي الإقتصادي بشكل سلس ومنظم .



ولو أن الشعوب كانت أكثر إلتزاماً في مفهوم الثقافة الصحية والتزاماً بالقيام بها لاستطاع العالم أجمع اجتيازها دون الأضرار في الأرواح والإقتصاد عكس ما شاهدناه في أزمة كورونا والتي ولدت من أسوء الأزمات الإقتصادية والتي حتى لا نعلم مدى النتائج المترتبة عن ذلك للعالم أجمع من أضرار وتعطلات والكثير من الخسائر .



اليوم إن كان العالم ينظر إلى المستقبل فيجب عليه تجاوز مشاكله وأزماته المستمرة والتي تحتاج إلى حلولٍ جذرية فضلاً عن حلولٍ تجارية وكأنه يبحث عن فرصة ثانية متناسياً أن عليه إصلاح ما أفسده في فرصته الأولى وفضلاً عن إعادة التاريخ لنفسه مراراً وتكراراً في مشهدٍ أصبح مملاً، الأصح النظر في حلول ريادية ومقترحات جديدة ومبتكرة والجدية في الثقافة الصحية ومدى الإلتزام الدائم بها وأن تحكم الأمور في خطاب العقل فضلاً عن غيره .



لطالما قال الأجداد " درهم وقاية خير من قنطار علاج " علينا أن ندرك هذه المقولة لم تكن عبثاً إنما هي كلمات فيها عمارٌ مستقبل كامل وتنقذ الكثير من الأزمات والخسائر في حين الأعين تنظر إلى العمار والتطور والإزدهار .



وفي الختام نسأل الله السلامة وتحسن الأحوال وأن يقينا كل ما هو سيء بالأوضاع وأن يحفظ بلاد الإسلام والمسلمين والأردن الغالي على قلوبنا شعباً وأرضاً وقيادة .

تابعنا على تطبيق نبض

التعليقات تنويه • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.

• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.

• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.

• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر. لا يوجد تعليقات على هذا الخبر