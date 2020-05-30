العدوان يكتب: وقل جاء الحق

بهذه الحروف الخالدة تأطر شعار المخابرات العامة الأردنية وهو ليس مجرد شعار بقدر ما هو ديدن واجبها الوطني الكبير والبارز وعلى كل الاصعدة.

وعند الحديث عن المخابرات الأردنية فإننا نستقدم عظم الإنجاز وتتواثب لإذهاننا صور ناصعة من التضحية والبطولة والفداء ومواكب الشهداء .

نتحدث عن أمن الوطن واستقراره وامن مواطنية وسلامتهم.

نتحدث وبالتأكيد لن ننصف هذا الجهاز ورجالاته الأفذاذ والتضحيات الجسام والعيون التي لا تعرف النوم والقلوب المكتنزة لصدق الانتماء للثرى الطاهر والأنفس الطيبة التي تشتم منها شذى البطولة والكرامة والمجد المتسامي.

ان قدر هؤلاء الرجال الأفذاذ في جهاز مخابراتنا الذي نباهي به الدنيا ان يكونوا دوما في خنادق التصدي لكل من تسول له نفسه المساس بأمن وطنهم وحياة ابنائه يضحون بأغلى ما يملكون ويقدمون على الشهادة أقدام الأسد على فريسته بشجاعة لا تقهر وفروسية تسابق الريح

لا يساومون على باطل وليس باجندتهم خيار إلا النصر او الشهادة.

ان احباط مخططين ارهابيين استهدفا مبناها في محافظة الزرقاء إنما هو حلقة في سلسلة انجازاتها وتأكيد على يقظة منتسبيها وحسهم المخابراتي القوي والذي يبعث في نفوسنا الطمأنينة بأن وطننا آمن ومستقر في ظل وجود هؤلاء الأبطال وأمثالهم واخوانهم في القوات المسلحة الباسلة والاجهزة الامنية فتحية اجلال واكبار لهذه المؤسسة الأمنية الوطنية العظيمةورجالها الأفذاذ الأبطال على كل منجز وعلى كل نصر وعلى كل عمل يقدمونه في سبيل امن واستقرار هذا الحمى المبارك.

وسيبقى الوطن بتضحياتهم واخوانهم في الجيش العربي والاجهزة الامنية صخرة صلبة تتحطم عليها أدوات الشر .

حفظ الله الاردن عزيزا منيعا امنا مستقرا وجيشه ومؤسساته الأمنية وشعبه الطيب وقيادته المتسامحة من كل سوء وابقاه سندا وعونا للعروبة والإنسانية جمعاء .