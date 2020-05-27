تطوير الكفاءات المهنية لصياغة المهارات الاتصالية لمهندسي المستقبل في صناعة الطائرات

بقلم المهندس والباحث الجامعي عامر الدرابسه

يعد تدريس اللغة الإنجليزية للمهندسين مسألة دقيقة ومعقدة من حيث المحتوى والأساليب والتقنيات ، بالإضافة إلى الحلول المناسبة لهذا المجال الخاص من التكنولوجيا واللغة الإنجليزية. الهدف هو تطوير وإتقان مهارات الاتصال والمهارات المهنية ذات الصلة ، باستخدام اللغة الإنجليزية كوسيلة ونوع من الوسيط في تشكيل المهندسين المستقبليين. بالإضافة إلى رؤيتهم للمهارات التقنية ، يجب أن يكونوا على دراية جيدة بمهارات الاتصال ، حيث يمكن للجامعات أن تلعب دورًا رئيسيًا في تشكيل مهندسي المستقبل للتعامل مع الطلب المتزايد على كل من مهارات الاتصال والكتابة. الغرض من هذه المقالة هو تقييم السيناريو الحالي للعالم التقني ، ودور وأهمية الاتصال فيه ، وكذلك الحاجة إلى مهندس للحفاظ على موهبته ، بالإضافة إلى التنافس مع عالم به سلاحان ومهارات فنية ومهارات اتصال.

تم تحديد التعليم باستمرار باعتباره أحد الاستراتيجيات الرئيسية لتعزيز التنمية المستدامة ؛ يتطلب التحول الضروري في تفكير وقيم وأفعال الأفراد والمؤسسات بذل جهود لجعل التنمية المستدامة موضوعًا مركزيًا في جميع مجالات التعليم.

على مر السنين ، تطورت الصورة النمطية للمهندس العامل بين الجماهير. هذا الرجل الذي يقضي عشر ساعات أمام جهاز الكمبيوتر الخاص به ، يقوم بعمل رسوم بيانية وحسابات غريبة. لكن المحادثة تبدأ ، ويقول أن لديه الكثير من العمل ويحاول الهروب في أسرع وقت ممكن. قد تكون هذه الصورة مبالغ فيها بعض الشيء ، ولكن هكذا ترسمها وسائل الإعلام والتلفزيون. تؤثر العولمة بشكل مباشر على احتياجات الصناعة ؛ يجب أن يكون المهندس العالمي قادرًا على عبور الحدود الوطنية والثقافية بسهولة. وهذا بدوره يؤثر مباشرة على التعليم الهندسي.

في هذا السياق ، يحتاج المهندسون المحترفون بالتأكيد إلى مهارات اتصال فعالة ومثيرة للإعجاب. هناك توقعات متزايدة بأن الجامعات يجب أن تلبي بشكل مباشر احتياجات معايير الصناعة وتوفر مهندسين عالميين ليسوا مؤهلين فقط في المهارات التقنية ، ولكن أيضًا في المهارات غير الفنية ، مثل مهارات الاتصال. عدد من أقسام الهندسة في الجامعات غير قادرة على تلبية هذه الحاجة لتقديم مثل هذه الدورات. "يجد العديد من خريجي الهندسة في روسيا أنفسهم عاطلين عن العمل بسبب مهارات الاتصال السيئة لديهم وانعدام الثقة. هناك العديد من الأوراق العلمية التي أكدت على أهمية تحسين مهارات التوظيف لخريجي التخصصات الهندسية. ومع ذلك ، فإن مشكلة مهارات الاتصال الضعيفة في روسيا لا تهدأ.

ستصبح اللغة الإنجليزية جسراً لغوياً في المشاريع الهندسية الدولية. لا تقتصر أهمية التعددية اللغوية للمهندس العالمي على تعلم اللغة الإنجليزية. "يركز التعددية اللغوية في دورة الهندسة بشكل متزايد على مهارات الاتصال الإقليمية ، حيث أصبحت اللغات الرئيسية في منطقة هذا البلد بنفس أهمية تعلم اللغة الإنجليزية. تؤثر العولمة بشكل مباشر على احتياجات الصناعة ؛ يجب أن يكون المهندس العالمي قادرًا على عبور الحدود الوطنية والثقافية بسهولة. مع تطور العالم إلى شبكات إقليمية ، أصبح التعددية اللغوية أمرًا حيويًا. تم قبول اللغة الإنجليزية على نطاق واسع باعتبارها اللغة الأكثر تحدثًا في العالم. هذا يؤثر بشكل مباشر على تعليم طالب هندسة. مطلوب التشفير العام للاتصال. وستكون المدارس التي تلبي متطلبات اللغة للمهندس العالمي الجديد جاهزة لتلبية الألفية الجديدة. إن عدم كفاية التدريب على مهارات الاتصال في التعليم الهندسي ، كقاعدة عامة ، يقوض فقط الصورة الكاملة للمهندس المحترف. وهذا بدوره يؤثر على التوظيف والاستبقاء في البحوث الهندسية ".

يتغير دور المهندسين في المجتمع ويخلق أعباء عمل ومتطلبات جديدة للأقسام الهندسية في الجامعات حول العالم. يتطلب التعليم الهندسي منظورًا أوسع مع القدرة على التخرج من يمكنه قيادة مهنة الهندسة بضغطها المتزايد ومشاكلها الناشئة عن الدور المتزايد للمهندس. مطلوب من المهندسين العمل ليس فقط في القدرات التقنية ، ولكن أيضًا في القدرات غير الفنية. في إثبات لأهميته ، يلاحظ أحد المؤلفين البارزين: "مهارات الاتصال الجيدة في اللغة الإنجليزية هي عنصر حيوي في مهنة المهندس ، والافتقار إلى هذه المهارات يقوض فقط صورة المهندس.

أحد الأسباب الرئيسية لفشل طلاب الهندسة خلال المقابلة هو نقص التواصل الفعال مع أصحاب العمل المحتملين. يفتقر العديد من الطلاب في السنة الأخيرة من دراستهم إلى الثقة في أنه يتعين عليهم التعامل مع وضع الحرم الجامعي. لا تنتهي البصيرة في التواصل مع الاختيار للعمل. بالإضافة إلى مهاراته التقنية ، فإنه يحتاج إلى التميز في مهارات التعامل مع الآخرين من أجل التعامل مع النشاط اليومي. لا يوجد سوى عشرين في المئة من التصميم الفعلي وثمانين في المئة من الكتابة والتواصل بين الزملاء والرؤساء. لا يبحث أصحاب العمل عن المهارات التقنية فقط. يتطلب مكان العمل أشخاصًا يمكنهم العمل مع الآخرين. في الوقت الحالي ، لا يبحث أصحاب العمل عن المهووسين التقنيين الذين سيمضون كل وقت عملهم في المكتب باستخدام آلة حاسبة هندسية. حتى إذا كنت أعظم مهندس ، فلن يتعرف عليك أحد إلا إذا كان بإمكانك أن تشرح للآخرين أفكارك وأفكارك. "تم تعريف ثلاثة مصادر للضعف ، والتي يمكن أن تؤثر بشكل كبير على تدريب مهارات الاتصال للمهندسين ، على أنها:

• مواقف الطلاب من التواصل.

• محتوى الدورة غير كاف.

• طرق تدريس غير كافية أو غير مناسبة.

عنصر مهم آخر هو عدم وجود فرص لطلاب الهندسة لممارسة مهارات الاتصال ، وخاصة المكون الشفوي. شرط آخر للتواصل التقني هو القدرة على الكتابة ، والقدرة على الكتابة بفعالية في ظروف مختلفة ، لمختلف الجماهير والأهداف. في اللغة الإنجليزية الجيدة باستخدام المذكرات والتقارير والنشرات الإخبارية ووصف الوظائف وأدلة الموظفين ورسائل البريد الإلكتروني (رسائل البريد الإلكتروني) والبرقيات والفاكسات والعقود والإعلانات والكتيبات أو النشرات الإخبارية.

تبدأ أي مهنة هندسية بكتابة السيرة الذاتية. تتكون السيرة الذاتية عادة من جزأين: قائمة الأشياء التي قمت بها بشكل جيد في حياتك وخطاب المقدمة. يوضح الدكتور فولسكوف ، أستاذ الهندسة الميكانيكية في جامعة أوليانوفسك التقنية الحكومية، بوضوح: "العديد من الشركات الكبيرة لا تحتاج إلى خطاب تغطية ، ولكن سيكون من الأفضل إذا كتبتها ، لأنه إذا قرأها المدير لسبب ما ، فستكون لديك فرصة للحصول على عمل. أعلى بكثير ، فإن صاحب العمل الذي يعرض عليك وظيفة لن يراك مباشرة ، لذا يجب عليك إقناعه بعدم إلقاء سيرته الذاتية في السلة من خلال تقديم أفضل صفاته الذاتية. إن كتابة سيرة ذاتية جيدة ومقنعة مهمة صعبة للغاية دون أي خطوات تحضيرية.

يلعب خطاب المقدمة أيضًا دورًا مهمًا في البحث عن وظيفة. في خطاب المقدمة الخاص به ، كما يقترح المهندس والباحث الجامعي عامر ، "استخدم كل مهاراتك في الكتابة لإقناع المدير بأهميتك الحاسمة لهذه المهمة وسيتم قبولك." يزيد خطاب التغطية السلس والصحيح والكشف عن الأخطاء من فرصك في العثور على وظيفة. يساعد وضع الملاحظات على الورق في تحرير شكل الدماغ المحفوظ ويوفر مساحة للتفكير في الأفكار الجديدة. تدوين الملاحظات هو الجزء الأول والأصغر من الحرف المطلوب في الهندسة الميكانيكية ، ولكنه مهم مثل الآخرين. يمكن أن تستغرق التقارير 75 ٪ فقط من وقت كتابة المهندس وهي الأدوات الأكثر استخدامًا للنمو الوظيفي. هناك سوء فهم خطير بأن التقارير هي مستندات تحتوي على العديد من المصطلحات المعقدة والخاصة التي لا يمكن إلا للمهندسين الأكثر خبرة فهمها. ومع ذلك ، في معظم الحالات ، يتم إعداد التقارير لأولئك الذين ليس لديهم علاقة كبيرة بالهندسة ، وهدف المهندس هو شرح أفكاره بوضوح كافٍ بحيث يكون لدى الشخص الذي يقرأها فكرة عما كتبه المهندس هناك. أولاً ، هذا هو السبب الذي يجعل أصحاب العمل يريدون مهارات كتابة جيدة.

كان لاستيعاب الإنترنت وتقنيات التكنولوجيا العالية في حياتنا تأثير كبير على الهندسة. الآن لم تعد المسافة بين العمال حاجزًا صعبًا. يرتبط العديد من المهندسين العاملين في مشروع واحد بقاعدة بيانات واحدة ؛ لم يعد حلما. تعد رسائل البريد الإلكتروني حاليًا أكثر أجهزة الاتصالات الإلكترونية استخدامًا. يبدو من الواضح أنه على الرغم من إرسال المستندات المهمة عن طريق الفاكس أو البريد ، إلا أن البريد الإلكتروني مهم فقط للرسائل غير الرسمية للموظفين. الوضع مختلف جداً في التواصل مع الرؤساء. كما يلاحظ الدكتور غن: "إن القدرة على الكتابة إلى زملائك في العمل مجانية - يمكنك استخدام أي أسلوب تريده ، ولكن يجب أن يتم إرسال الرسالة إلى رئيسك بعناية وبشكل خاص دون أخطاء!"

والسبب هو أن المديرين يريدون توظيف أشخاص متعلمين ومرتبين يمكنهم القيام بعمل مهم ودقيق ، وتظهر لهم الأخطاء النحوية العكس.

المصدر الأكثر ملاءمة للمعلومات ، أي أن الإنترنت توفر معلومات باللغة الإنجليزية بشكل أساسي. أثناء عملية البحث عن وظيفة في مقابلات العمل ، إتقان اللغة الإنجليزية أمر ضروري. بعد تلقي العمل ، يجب أن يعملوا في مجموعات ، حيث نادرًا ما يتم حل مهمتهم بواسطة شخص. يجب أن يسافر عدد كبير من المهندسين الهنود الآن عبر العديد من القارات والعمل خارج وطنهم. بالإضافة إلى ذلك ، أصبحت اللغة الإنجليزية لغة تواصل أساسية بين العلماء والتقنيين وخبراء الأعمال من مختلف المجتمعات الثقافية واللغوية.

العرض التقديمي هو أحد أفضل الطرق لتجديد المعرفة. يتم استكمال قاعدة معارف الطلاب من خلال المشاريع المستهدفة للعروض التقديمية. ومع ذلك ، لن يولي الطلاب الكثير من الاهتمام للعرض التقديمي. العديد من الطلاب لا يحبون تقديم العروض. "وجدت دراسة أيرلندية أن 78٪ من المهندسين الخريجين الممارسين المختارين كانوا مطالبين بتقديم عروض شفوية كجزء من عملهم ، غالبًا على أساس منتظم."

يجب على كل مهندس جيد القيام بمشروع بحثي. هذا هو الوقت الذي يجب أن يستخدم فيه كل مهاراته الكتابية للنجاح. في بعض الأحيان يكون من الضروري قضاء سنوات وسنوات في الإعداد والبحث عن المعلومات قبل المشروع النهائي. خلال هذه الفترة ، لا يلزم القدرة على التعميم واستخلاص النتائج.

كل هذه المهارات ضرورية إذا ذهب للعمل في شركة عملاقة. ولكن إذا كان جزءًا من شركة خاصة أو في دوائر إدارية أعلى ، فقد يكون الوضع مختلفًا تمامًا. في الواقع ، هناك الآن اتجاه: كلما حصلت على أعلى ، كلما قل العمل الهندسي الذي يتعين عليك القيام به ، والمزيد من مهارات الاتصال والكتابة المطلوبة. “الهندسة هي مهنة واسعة للغاية ، تشمل العديد من العلوم والتخصصات الأخرى. لا يمكن للمهندسين قضاء الكثير من الوقت خلف باب المكتب المغلق. يجب عليهم التواصل وتبادل الأفكار والأفكار مع الموظفين والسلطات الأخرى ".

عند فتح شركة هندسية خاصة ، عليك التعامل مع الجهات الحكومية. يجب على الشركات الهندسية الخاصة التعامل مع كمية كبيرة من الأعمال الورقية ، الأمر الذي يتطلب مهارات هندسية متقدمة ومهارات اتصال ممتازة.

وأخيرًا ، يحتاج أساتذة اللغة الإنجليزية إلى تدريب طلاب الهندسة للعمل. هناك حاجة إلى برامج التعليم المستمر بعناية لأساتذة اللغة الإنجليزية الذين يعملون في كليات الهندسة. بالإضافة إلى ذلك ، يجب تحسين منهجيات تدريس المعلمين ، حيث يريد عدد كبير من الطلاب المزيد من الدروس التفاعلية من أجل تحسين مهاراتهم اللغوية.