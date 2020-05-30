الشمالية يكتب: ويل للمطففين

رجعت الى أراء عدد من المفسرين خاصة الطبري، وابن كثير والقرطبي والبغوي في معنى الايات "ويل للمطففين، الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون، واذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون". وقد استغربت من حصر التحريم والعقوبة في الباعة عندما يبيعون موادا تموينية. هذا المعنى المباشر لا يحتاج الى عن، وعن... التي اورودها في تفاسيرهم فالبسطاء يدركون المعنى المباشر.

في رأيي ان الآيات تضمنت التوجيه لركن هام من اركان تطور الحضارات واستمرارها، وهو وجود مجتمعات مدنية تُثمن السلم والعدل والطمأنينة والبيئة الحاضنة للاقتصاد الذي هو عصب الحضارة وشريانها. المقصود بالايات اوسع مدى ونطاقا مما قدمه المفسرون الاوائل. إذ أن العلاقة بين العامل في المزرعة او المصنع هي علاقة تجارية. العامل يبيع جهده وصاحب المزرعة او المصنع يدفع ثمن ذلك الجهد. لذلك، لا يجوز للعامل أن يطفف بأن يتباطأ بالعمل فيشتغل بأقل من كامل طاقته. وهذا ما يسمى بعلم الادارة "الانتاجية". في الدول الصناعية توافقت نقابات العمال مع اصحاب العمل على ربط أجر العامل وزياداته بإنتاجيته. بالمقابل فإنه محرم على صاحب العمل ان يطفف على العامل، سواءاً بخصم جزء من الاجر المتفق عليه، او بتشغيله وقتا اطول دون تعويض مناسب ومتفق عليه. وهذا الامر نصت عليه الآية: "إن الله لا يضيع أجر من احسن عملا". اي أن الله ضامن لما يضيع على من احسن عمله فقط.

هذا التوصيف لمعنى التطفيف ينطبق على العلاقة التي تحكم بين من يعمل في أي من الاجهزة الحكومية دون إستثناء وبين المواطنين. فالمواطنون يدفعون المال لخزينة الدولة تحت مسميات عدة منها الضرائب والرسوم والرخص الخ. في المقابل، فإنهم يريدون ويتوقعون من الموظف ان يقدم لهم السلعة او الخدمة باقصى "كفاءة وفاعلية" حسب تعابير علم الادارة. يُحرم، استنادا الى نص آيات المطففين، على الموظف أن يتباطأ في عمله، أو أن يؤخر معاملات المراجعين، أو أن ينكر، أو يجتهد في التعمية والتفسير المضلل حتى لا يحصلوا على المنافع التي هي حق لهم بموجب القوانين والانظمة، حتى يبدو في نظر رؤسائه حريصا على المال العام او على مصلحة الحكومة، لأن هذا هو التطفيف بعينه. هكذا موظف يستحق العقاب لا الثواب اذا كان رئيسه راشدا وليس مراوغا ومنافقا ووصوليا مثله .

لا يجوز للموظف تبرير تقصيره بقلة راتبه. التعلل بقلة الراتب لا يعفيه من العقاب المذكور في الايات. رواتب الموظفين تحددها القوانين والانظمة، وهي معلنة ومعروفة. فعندما يقبل أي شخص العمل في الحكومة، فإنه يكون قد أقر بقبول الراتب الذي يتقاضاه. وعادة ما تنص انظمة الخدمة المدنية على أن الحكومة تدفع حسب امكانياتها. القاعدة التي أراها، أن يدرك الموظف ويقر أن ما يتقاضاه هو "حقه وإن كان أقل مما يستحقه". وحيث أن نظام الخدمة المدنية وانظمة التوظيف في الاجهزة الاخرى تنص على قسم الاخلاص، فلا يجوز الحنث بالقسم. هذا لا يعني ان لا يُطالِبَ الموظفون بزيادة اجورهم. ولا يعني ان قلة الرواتب أمر صائب. ومن التطفيف ان يكون اخلاص الموظف واجتهاده في عمله لغير المواطنين دافعي الضرائب. لانهم هم من يدفعون راتبه الذي ينفقه على إطعام وإسكان وتطبيب افراد أُسرته. وإلا سيكون أثما بالمعنى القانوني والديني.

التطفيف يقع ايضا في العلاقة بين الازواج حين ينتقص احد الزوجين ما يقدمه زوجه من جهد او خدمة او مال او اخلاص. ويظهر التطفيف في العلاقة بين الاباء وابنائهم وبناتهم، وبالعكس من الابناء والبنات تجاه والديهم.

التطفيف يحدث في الانتخابات البلدية والنيابية والنقابية. فعندما يُحرمُ المُرشحُ الكفوء، المُؤهل، الذي من المتوقع ان يخدم الوطن والمواطنين على نطاق واسع بإخلاص, وأن يحميهم ويحمي أموالهم وحقوقهم، ويُنتخب بدلا منه من يفتقد قدرا كبيرا من تلك الصفات من أجل إسم العشيرة، أو مقابل منفعة آنية او مبلغ من المال. كما أن من ينتخب مقاولا يكون مطففا. واقصد بالمقاول هنا من ينظر الى النيابة على أنها عقد مقاولة، المواطنون والوطن ليسوا طرفا فيه.

والتطفيف يشمل عمل الاطباء: فنوعية المواد التي يستخدمها الاطباء كالشبكيات لمرضى القلب وما يدخل في زراعة الاسنان وحشوها، والعدسات التي يركبها اطباء العيون والمفاصل الصناعية. ويشمل التطفيف تزوير منشأ الادوية.

التطفيف هو ما يقوم به المشتغلون بما يسمى الطب النبوي، والسحر. الذين يَزِنون ويكيلون أوهاما لزبائنهم المغفلين. هؤلاء الذين اعطوا لانفسهم شهادات في الصيدلة النبوية واقاموا مصانع ادوية في دكاكينهم من بذورات بلاد الهند والسند واعشاب لم يتم اختبار أضرارها الجانبية. العقلاء يعلمون أن الانبياء بُعثوا معلمين لا اطباء ولا مهندسين. هم معلمون يُدرسون فقط المناهج التي تقررت في السماء. لم يورث المسيح طبه، ولم يؤلف فيه كتبا، فطبه كان معجزته. هبة ربانية إقتصرت عليه، ورفعت معه وقت رفع.

من التطفيف الكذب والتدليس والغش. ومن الامثلة على ذلك عند بيع البذور والاشجار. فلا يتبين سوئها إلا بعد أن يكون المزارع قد خسر، ليس ثمنها فحسب، وإنما جهده وتكاليف الزراعة والري والتسميد والرش وضياع الزمن وهو ينتظر. وإدعاء البنشرجي ان الرقعة يابانية او المانية مثلا ويرفع سعره على هذا الاساس. بعض الميكانيكيين والنجارين والخياطين واللحامين مطففون.

ويدخل ضمن التطفيف، الكيل. والكيل ليس فقط بالمد او الصاع. الكيل بالذراع للاقمشه، والكيل بالمتر لمساحة ارض او شقة عند البيع. أي تقاضي ثمن الارض او الشقة على اساس مساحة معينة، في حين أنها أقل من ذلك. وكذلك من باب التطفيف الاعلان ان تشطيبات الشقة سوبر ديلوكس مع أنها على عكس ذلك.

ومن التطفيف ان تجبي الحكومات في أي بلد في الدنيا، ضرائب اكثر من حاجتها، وأن تقدم لمواطنيها خدمات وأمنا وعدالة أقل مما يوازي ما جَبت.

اخيرا، من الضروري ملاحظة العلاقة الجدلية بين البائع والمشتري. فالبائع يكون مشتريا عندما يشتري المواد التي سيبيعها. كما أن المشتري يكون بائعا قبل ان يحصل على المال الذي سيشتري به حاجاته.