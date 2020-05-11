الدكتور أحمد الحمايدة يكتب: في عيد الاستقلال

عيد الاستقلال...يحتفل الاردن شعبا وقيادة بعيد الاستقلال ...عيد الاستقلال يعنى عيد الإنجازات ...على مدار السنوات الماضيه قد تطورت جميع القطاعات فاصبحت الاردن محط أنظار لجميع دول العالم ويعود الاعجاز الذى تم لان الامكانيات محدوده...وتفوقت على دول مواردها اكثر بكثير من الاردن

فقد نقش الاردن باسمه على مستوي السياسيه العالميه واصبح صوته مسموعا ويأخذ به بفضل القياده الهاشميه التى تحضى باحترام عالمى ...تم كانت التشريعات الاداريه والقوانين للادارات الممختلف... كانت مدرسه للعديد من الدول ...تم النهضه التى تمت فى مجال التعليم العالى حيث تميز الاردن بالعديد من الجامعات التة أصبحت من ضمن اعرق الجامعات فى العالم...... امافى المجال الصحى ومن عشرات السنين حيث تم اجراء اول عمليه زرع قلب واول طفل انابيب على مستوى العالم العربى ومنذ عده سنوات كانت الاولى كمقصد سياحة طبيه على مستوى العالم العرب...التدريب والضبط فى القطاعات العسكريه والامنيه حيث ترسل العديد من الدول متدربين لاخذ دورات عسكريه ولالتحاق بالكليات العسكريه ...لقد تميزت الاردن بشبكه من المواصلات على اعلى مستوي ...لتربط الاردن بكل الدول المحيطه...ان العلاقه بين القياده والشعب مميزه لدرجه ان القياده على اطلاع بادق التفاصيل التى يعاني منها الشعب فبادلهم الشعب حبا بحب ...حقا وجب ان نحتفل بعيد الاستقلال.