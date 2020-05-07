اللواء الشديفات يكتب: حماة الاستقلال

مدير التوجيه المعنوي في القوات المسلحة - الجيش العربي سابقا

يأبى الشموخ ان يفارقكم، وتأبى الشهامة الا ان ترافقكم، فأنتم الشموخ والشهامة، أنتم سيوف الحق التي قصمت غرور

وغطرسة الحقد، وخضبت سهول الوطن وهضابه بدم الشهداء حتى اصبح الموت في سبيله أطيب من طعم الشهد، لأنكم الجيش الذي حفظ العهد ووفى بالوعد، يا حماة الاستقلال ومعناه، ويا أمل القائد ورفاق الدرب، يا صناع المجد وبناة الغد، لكم التهاني والمباركة والعرفان بالجميل في كل يوم وكل لحظة وأنتم تعطرون الوطن بخصالكم وسجاياكم وطيب اخلاقكم ، فلا معنى للاستقلال دونكم ولا طعم للفرح الا بوجودكم، لأنكم الاستقلال بعينه والوطن بهيبته وكرامته وكبريائه ورسالته وأنتم بتاريخكم وفروسيتكم وفعالكم، أنتم روح الفرح والعيد والبهجة والاستقلال، فسلام على كل من زين شعار الجيش العربي جبينه، وسلام على من باتت عيونهم تحرس الحدود، سلام على كل الجنود، سلام على الشهداء ودمهم فوق أسوار القدس وهضابها وفي الكرامة وشعابها، سلام على كل قطرة دم وعرق سالت في سبيل ان يبقى رمز الحرية والاستقلال علم الروح والقلب عاليا شامخا من شموخ قيادة الوطن وجيشه واهله، وكل عام وقائد الوطن واهله وجيشه بألف خير.