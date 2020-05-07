الرئيسية | مقالات الشاعرة العموش تقول ليلة الفخر ياردن الامجاد

بقلم : الشاعرة ليالي العموش وانا في ليلة اعياد الفخر يا اردن الامجاد اعيد الاربعه وسبعين عام واكتب سطوره هنا التاريخ زاهر والفعايل تذكر الاجداد وتمازج ماضي بحاضر وزان الغصن بزهوره فخر يالاردن الغالي مع مرور الزمن تزداد بمواقف شمسها هلت وبيّن للعرب نوره هنا عبدالله الثاني يكمّل .. سيرة... الروّاد هواشم والهواشم سيرة ن بالمجد معموره

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