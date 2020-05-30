النهج الصناعي للتعليم عن بعد

إن التعليم التقليدي بدوام كامل لا يمكن أن يلبي الحاجة إلى المعرفة ، وهو الحق الأساسي لجميع مواطني العالم كله. إن التعلم عن بعد يتطلب استخدام أدوات مختلفة وإجراءات مختلفة تكون أكثر اتساقًا مع النهج الصناعي.

يتطلب تصميم وتطوير وتسليم مواد التعلم عن بعد بشكل فعال وفعال نهجًا صناعيًا ، حيث يتم تقسيم العملية إلى عدد من المراحل المحددة والمخطط لها بوضوح ، حيث يكون المعلم واحدًا فقط من العديد من المشاركين في العملية الشاملة. في هذا النموذج ، يكون المعلم عضوًا في فريق يضم خبراء في مجالات التصميم التعليمي وتكنولوجيا الإعلام وتصميم وإنتاج الوسائط ومحتوى الدورة والتقييم والتدريب وتخطيط المشاريع وما إلى ذلك.

يوفر هذا النموذج الأساس لتصميم وتطوير وتسليم مواد التعلم عن بعد وفقًا للنهج الصناعي الذي يحدد القضايا التشغيلية في عملية تطوير الدورة التدريبية ، ونهجها في تصميم واختيار وسائل الإعلام ، ومراحل مشروع تطوير الدورة ، وأدوار ووظائف المشاركين.

المعلمون الجيدون هم سادة حرفتهم. إن "أغراضهم" هي أشياء تعليمية يصممونها ويحددونها ويصممونها ويطورونها. يبدأ كل شيء بفكرة ما يجب أن يكون عليه محتوى الدورة أو البرنامج. تعتمد القرارات التي يتخذونها على عدد من العوامل الخارجية ، مثل مجال الموضوع وعمر ومستوى الطلاب والمواد التعليمية المتاحة لهم. يضع المعلمون المناهج الدراسية ، ويكتسبون المواد الإضافية اللازمة ، ويخططون للمحاضرات ومجموعات العمل ، ويحددون المهام التي يجب على الطلاب إكمالها ، وإجراء التدريب ، وتخطيط الامتحانات ، وتقييم نجاح الطلاب. الأهم من ذلك ، يمكن للمعلم تكييف العملية التعليمية أثناء تنفيذها مع المشاكل والاحتياجات المحددة للطلاب. بصفته سيدًا حقيقيًا ، يقوم المعلم بجميع المهام المتعلقة بالتصميم والتطوير والتنفيذ.

في التعليم عن بعد ، هناك أيضًا حاجة ملحة إلى الجمع بين مختلف المتخصصين للحصول على المنتج النهائي - مواد عالية الجودة للتعلم عن بعد للدراسة الذاتية.

الدراسة الذاتية هي نهج العملية التعليمية التي تسمح للطلاب بالدراسة بشكل مستقل. تحتوي المواد التي تم تطويرها للدراسة المستقلة على كل من التقنيات التعليمية الصريحة والضمنية اللازمة لبدء عمليات التعلم المناسبة وتسهيلها والحفاظ عليها. يمكن أن تؤثر هذه الأساليب على عملية التعلم ، مما يجعلها أكثر فعالية. يمكن تلخيص دور المواد في هذا النهج في تحديد الأهداف ، وهيكلة العملية التعليمية ، وتوفير المعلومات والتفسيرات ، وتقديم الأمثلة ، وإدارة الأنشطة التعليمية ، وتطوير مهارات التعلم ، وضمان احترام الطلاب لذاتهم ، وتوفير التغذية المرتدة حول عملية البحث ومنتجاته ، والتحضير للتقييم.

الدورة ، التي تم تطويرها من قبل المؤلفين للتعلم عن بعد ، هي وحدة تدريبية مع حمولة تدريبية اسمية معينة ، والتي يمكن استخدامها في نظام للدراسة الذاتية المدارة. تشارك التقنيات التعليمية في التطوير المنهجي وتنفيذ الحلول للمشاكل التعليمية. يبحث المعلم بشكل منهجي عن المعرفة النظرية والعملية ذات الصلة ، بالإضافة إلى المحترف الذي يستخدم أساليب مثبتة لحل المشكلات التعليمية.

في هذا النهج الصناعي ، لا توجد معايير مطلقة يمكن استخدامها أو تطبيقها في تطوير مواد التعلم عن بعد. ويستند إلى تحليل أهداف التعلم المختارة ، والوظائف التعليمية المفضلة المطلوبة ، والاختيار المنهجي لوسائل الإعلام التي يمكن الوصول إليها والظروف المقيدة للوضع في المعهد.

عندما يقرر المعلم التحول من التعلم التقليدي إلى التعلم عن بعد ، يجب أن يدرك أن نموذج التعلم بدوام كامل لا يعمل في هذا النهج. يتطلب التعلم عن بعد استخدام أدوات مختلفة وإجراءات مختلفة ، والتي تكون أكثر اتساقًا مع النهج الصناعي.