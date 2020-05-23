الرئيسية | مقالات كل عام واردننا بخير

بقلم : المهندس هايل العموش ونحن نودع شهر رمضان المبارك بكل مافيه من خير وبركة وتراحم بكافة اشكالة وفي ظل ظروف صعبة مر بها بلدنا والعالم كله من ازمة كورونا فاننا نتفائل كل خير باستقبال عيد الفطر السعيد وفرحة الصائم به وفرحتنا كاردنيين ايضا كبيرة باننا في الاردن بخير من اللة على الرغم ما عاشه ويعيشه الاردن من ظروف استثنائية ومحافظتة على الانجازات والاستقرار ومكافحة وباء عالمي ارهق كبريات الدول المتطورة والمتقدمة بفضل ما بذل من جهود جبارة وكبيرة من اجهزتنا المختصة وخاصة جيشنا العربي واجهزتنا الامنية ووزارة الصحة وغيرها من دوائر وموسئسات الدولة الاردنية وقيادة متميزة لهذه الجائحة .ِ

كل عام وكل عيد فطر والاردن باذن الله يحقق الانجاز تلو الانجاز بكافة المجالات مهما كانت الظروف الصعبة لاننا بالاخر نحافظ على وطن هو بمثابة مهجة قلوب الاردنيين وهو الحضن الدافي لنا ولجميع ساكني الاردن من شتى المنابت والاصول والمهاجرين .

بحلول عيد الفطر أهديك ايها الوطن الشامخ شموخ الجبال واهدي شعبك الحبيب والوفي أجمل الورود وأغلى البخور والعطور لتلامس وجوهكم البهية وتقول للجميع عشت يا بلدي حرا ابيا وعاش شعبك الوفي وكل عام وانتم بالف خير.

يا وطني وانت من تاخى فيك المهاجرين والانصار من كل ابناء الامة العربية والاسلامية وعشنا جميعا عائلة واحدة نتقاسم لقمة الخير ورشفة الماء لهم ما لنا وعليهم ما علينا نقول حماك الله وحمى كل اردني واردنية وكل مقيم على تراب الاردن ومخلص لة ومدافع عنة لاننا في النهاية شعبا واحد وكل عام والجميع بخير.

العيد فرحة ما تكتمل إلا باستمرار استقرار الاردن وشموخ شعبة وكبريائة والعيد بهجة ما تحلى إلا بفرح ابناء الاردن وسعادتهم فكل عام والجميع بخير ،كل عام والوطن العزيز وهو يزهو بفخر واعتزاز كل عام وهواء الاردن وتراب الاردن الذي يجري في عروقنا وعروق الشرفاء من الامة الاسلامية والعربية كالدم الذي لايستغني عنه احد منا وهو بخير

كل عيد والاردن العزيز وشعبة العربي الابي بالف خير , كل عيد والاردن بلد الصمود والعروبة يزهو شامخا قويا بقوة شعبة وابنائة الغر الميامين .



بحلول عيد الفطر السعيد أهديك ايها الوطن الشامخ شموخ الجبال واهدي شعبك الحبيب والوفي أجمل الورود وأغلى البخور والعطور لتلامس وجوهكم البهية وتقول للجميع عشت يا بلدي حرا ابيا وعاش شعبك الوفي بكل خير دوما باذن الله .

كل عام وانتم بالف خير،كل عيد والاردن العزيز وقيادتة وجيشة العربي الابي واجهزتة الامنية الشجاعة وشعبة العربي الابي بالف خير , كل عيد والاردن بلد الصمود والعروبة يزهو شامخا قويا بقوة شعبة وابنائة الغر الميامين .

.



تابعنا على تطبيق نبض

التعليقات تنويه • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.

• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.

• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.

• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر. لا يوجد تعليقات على هذا الخبر