حتى لايبقى بناتنا وابنائنا عالقين بين الحدود الاوروبية

اردنيين في إيطاليا يناشدون مركز إدارة الأزمات ورئاسة الوزراء وأصحاب القرار؛ حيث ان هناك الكثير من طالبات، طلاب، عائلات وكبار السن عالقين في إيطاليا .

الفرصة المتاحة حاليا هي السفر من خلال باريس فرنسا الى الاردن يوم السبت ١٦ مايو ٢٠٢٠ القادم.

بعضهم انتهت إقاماتهم الدراسية وتخرجوا ولا يستطيعون السفر من اَيطاليا الى فرنسا بسبب إغلاق الحدود والحل هو عمل محطة إضافية للملكية من باريس و الوقوف في روما او ميلانو وثم عمان، لما فيه سهولة الوصول لهذه المطارات داخل الحدود الايطالية و حتى لا يبقوا عالقين بين حدود الدول المختلفة ولا يعرفون بها احد وعلمًا بان المسافة بين روما وباريس فقط ساعة سفر.

يا حبذا الاخذ بعين الاعتبار الأعداد و الظروف الحالية حتى لو يتم زيادة مبلغ إضافي على تذكرة سفر الطلاب والطالبات على ان يسافروا من روما او ميلانو لسهولة الوصول الى المطارات الإيطالية.

نرجوا من اصحاب القلوب الرحيمة الاخذ بهذا المقترح لتسهيل سفر ابنائنا و بناتنا من إيطاليا و عودتهم الى ارض الاْردن العظيم .

نسال الله عزوجل ان يحفظ الاردن قيادة وشعبا وحكومة.

رئيس ملتقى النشامى في إيطاليا

خالد صفران البلاونة