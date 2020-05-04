كيف ينظر العالم للاردن والهاشميين

غمرتني اليوم الأستاذة الدكتورة ايرينا فولكوفا احد أعمدة الصحافة والإعلام في روسيا، والشخصية القيادية صاحبة الآراء المستقلة، الشجاعة. والتي كانت سند وعون لي في المعرفة. بما كتبتيه على صفحتها على الفيسبوك اليوم. ولأول مرة اجد نفسي عاجزة عن الرد، على جميل شهادتها بحقي.

واحببت ان أشارك ابناء وطني، كيف يرانا العالم الآخر ، وكيف من الممكن ان نقدم انموذجا، مشرفاً عن بلادنا أينما رحلنا. ونعم أعجب بتشبيهها لي بغالية الحسين رحمه الله،سمو الأميرة هيا بنت الحسين . وما زلت اعتبر ان المدرسة الهاشمية هي مثال رفيع المستوى بالأخلاق والعلم والمعرفة. هذا ما كتبته الدكتورة ايرينا فولكوفا بنصها، مرفقة صورة لخارطة المملكة الاردنية الهاشمية، وصورة سمو الأميرة هيا بنت الحسين ،وصورتي. "من المثير والجميل جدا العمل مع الأجانب، ومعرفة شخصيات من ثقافات مختلفة. في الوقت الذي اكتب فيه توصيتي واشادتي ورأي بعمل الاردنية:هيا يوسف عاشور، اثناء ذلك اقرأ بمصادر اجنبية عن الأميرة الاردنية هيا بنت الحسين. يا الهي كم هما متشابهتان الى حد كبير في كل شيء ! هذه الإرادة الحرة القوية ، والتصميم، والاستقلالية، والشغف بالنجاح.. وهذا الجمال المدهش... (هيا )هن الجميلات جدا. وهذا الاردن البلد العربي المدهش على الإطلاق ."