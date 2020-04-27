سؤال للحكومة

اولا شكرا ما قصرتوا، واشدنا بانجازاتكم وجهودكم في مكافحة فايروس كورونا وامتدحناكم جميعا يا كادر الحكومة من الرئيس مرورا بالوزراء الى الجنود المجهولين.

بس السولافة زادت عن حدها يا جماعة

مش هيك يا جماعة الخير .

ما الغاية من عدم استخدام المواطن مركبته وقضاء حاجته مشيا على الأقدام .

اذا كانت المسألة من منظور صحي فأعتقد ان العكس هو الصواب لان استخدام السيارة يقي المواطن الاختلاط بالماره والسيارة تقيه من التعرض للتلوث خاصة في هذه الأجواء الخماسينية وتمنع عنه الفايروسات والبكتيريا المنتشرة في الهواء .

ثانيا ، السيارة والمنزل في مرتبه واحده من حيث العنايه والنظافة بل يهتم بعضنا بسيارته أكثر ما يهتم بنفسه ، لذلك لا تضيقوا على الناس أكثر مما هم فيه من هم وفقر وغم يكفي، اتبهدلنا تالي هالعمر .

مش مقدرين ظروف المواطنين والحالة النفسية التي يعيشونها، لأن المسؤول لا تنطبق عليه هذه القوانين والتعليمات وما اكثر المسؤولين عندنا عد ولا حرج .

فالمسؤول لا يعي حجم تاثير تطبيق الحظر على نفسيات البشر ولا يهمه نفسية المواطن اللي صارله شهر محشور ومستحي على نفسه يركب سيارته ويطلع يقضي مصالحه خوفا من بهدلته وجره إلى الاعتقال وجر سيارته إلى الحجز .

هناك آلاف من المواطنين لا يوجد ايقونه في روابط التصاريح يقدم من خلالها للحصول على تصريح خروج، فهو لا يكذب ولا مستعد ان يكذب ويتحجج بالخروج إلى المستشفى

اعتقد ان الأمور وصلت إلى حد بدأ الناس فيه يتململون فقد ضاقت عليهم الحياة

وهذه ليست مجرد اشارة بل هو واقع أعيشه ويعيشه آلاف وملايين الأردنيين

النشامى .....