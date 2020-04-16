 وطنا نيوز -نعم سيدنا.. عزيمتك جعلتنا كبارا
اليوم :
Email: watananews@gmail.com
نعم سيدنا.. عزيمتك جعلتنا كبارا
التاريخ : 27-04-2020 01:01:35 المشاهدات: 759

بقلم : الدكتور صالح السعد

 

   إن جلالتك ياسيدي من غرس فينا العزيمة ، وزرع فينا عنفوان التحدي ، وعودتنا على الاستجابة للتحديات أنى كانت ومتى كانت وكيفما كانت، لأنك قدت لنا المسيرة وأخذت بأيدينا نحو شاطئ الأمان ، ولذا أصبحنا بوجودك بينناصغاراً وكباراً شيوخاً وأطفالاً نباهي العالم بأن قائدنا ومليكنا في المقدمة دائماً كعادته ، وفي أحلك الظروف وأعصى المواقف ،

فكما رأيناه في الأسابيع الماضية يتنقل من موقع إلى آخر يتفقد كل صغيرة وكبيرة ويوجه ويتابع المرضى على أسرتهم متمنياً لهم الشفاء .

   إن شعبك العظيم الشامخ حولك ياسيدي ، اكتسب هذا الشموخ والتحدي من قائده الذي لايهدأ له بال إلا إذا رأى الإبتسامات على وجوه جميع أبناء الوطن وهاهو مكمن سعادته .

   المستحيل ياسيدي كما علمتنا لايوجد في قاموس أبناء شعبك لأنهم يشاهدون قائدهم مقداماً في اقتحام المستحيلات وبصلابة منقطعة النظير 

ويحولها إلى إنجازات وفرص بعون من الله .

     لقد تجاوزنا أزمات كثيرة وسنتجاوز بمشيئة الله هذه الأزمة بقيادتكم الحكيمة وهمة شعبكم الوفي ، سائلين الله العلي القدير أن تكون سحابة صيف عن قريب تقشع .


تابعنا على تطبيق نبض
التعليقات

تنويه

 • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.
• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.
• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.
• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر.

لا يوجد تعليقات على هذا الخبر
اضافة تعليق
الاسم
البريد الإلكتروني
التعليق