نعم سيدنا.. عزيمتك جعلتنا كبارا

إن جلالتك ياسيدي من غرس فينا العزيمة ، وزرع فينا عنفوان التحدي ، وعودتنا على الاستجابة للتحديات أنى كانت ومتى كانت وكيفما كانت، لأنك قدت لنا المسيرة وأخذت بأيدينا نحو شاطئ الأمان ، ولذا أصبحنا بوجودك بينناصغاراً وكباراً شيوخاً وأطفالاً نباهي العالم بأن قائدنا ومليكنا في المقدمة دائماً كعادته ، وفي أحلك الظروف وأعصى المواقف ،

فكما رأيناه في الأسابيع الماضية يتنقل من موقع إلى آخر يتفقد كل صغيرة وكبيرة ويوجه ويتابع المرضى على أسرتهم متمنياً لهم الشفاء .

إن شعبك العظيم الشامخ حولك ياسيدي ، اكتسب هذا الشموخ والتحدي من قائده الذي لايهدأ له بال إلا إذا رأى الإبتسامات على وجوه جميع أبناء الوطن وهاهو مكمن سعادته .

المستحيل ياسيدي كما علمتنا لايوجد في قاموس أبناء شعبك لأنهم يشاهدون قائدهم مقداماً في اقتحام المستحيلات وبصلابة منقطعة النظير

ويحولها إلى إنجازات وفرص بعون من الله .

لقد تجاوزنا أزمات كثيرة وسنتجاوز بمشيئة الله هذه الأزمة بقيادتكم الحكيمة وهمة شعبكم الوفي ، سائلين الله العلي القدير أن تكون سحابة صيف عن قريب تقشع .