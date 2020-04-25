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الحماية الاجتماعية اسثمار ناجح لحكومة الرزاز
بقلم : الدكتور محمد المعاقبة
نجحت حكومة الرزاز بملف الحماية الاجتماعيه و الذي كان لسياقات ازمة كورونا الفضل في ابرازه وإظهاره كتحد اجتماعي واقتصادي بوجه حكومة الرزاز ، حيث استثمرت هذا الملف كفرصة حقيقية ، اذ فشلت كل الحكومات المتعاقبة بالاشتباك معه وخشيت الاقتراب منه باعتباره عش الدبابير ويتمتع بحماية من لدن قوى اقتصادية مسيطرة، ومتنفذة تحدد آليات سوق العمل وشروط البقاء فيه.
بل تحدد اتجاه الريح فيه ، وشروط الدخول اليه والإخراج القسري لمن لا يعمل أو يلتزم بموجب قوانين وشروط القوى المسيطرة والمرفوضة خارج سياقات المشروعيه واذ شكل عدم إخضاع العمال لمظلة الضمان الاجتماعي هدفا استراتيجيا للفعاليات والقوى الاقتصادية ، صناعية ، خدمية ،تجارية وكانت الحكومات المتعاقبة تعلم ذلك علما يقينا وتحرص بكل هدوء على عدم الاشتباك معه ، وانطبق عليها المثل الشعبي( الخابر الصابر) وتغافلت بعين العالم عن جريمة الإفلات من الحماية التأمينية ولم تستطيع الاقتراب منها.
وظل التهرب التاميني شاهدا على استغلال بشع للطبقة العاملة والمنتجة وظلت هذه الطبقة تعمل بظهر مكشوف وبدون تفعيل للحماية القانونية التي يوفرها قانون الضمان ، وظل الصمت سيد الموقف إزاء بقاء ثلث القوى العاملة الاردنية وغير الاردنية خارج مظلة الضمان ، بالرغم من ان هذا الأمر يشكل تهربا تامينيا وانتهاكا انسانيا لحقوق قوى العمل واستغلال بشعا لتلك القوى إلا أن الأمر أصبح واقع معاش على الأرض وان الانتصار عليه يحتاج لاسناد حكومي وقرارا استراتجي للدولة بكل عناوينها ولم تكن مؤسسة الضمان مؤهلة ولا قادرة على حسم صراع ملف الحماية التامينية ، في ضوء ضعفا بين بادواتها ، إضافة لعدم قدرتها على الاشتباك مع القوى النافذة والمستغلة من جهة وضعف وقلة كوادرها وتغول قطاعات اقتصادية عليها تحصنت بشبكة علاقات حكومية مؤثرة وفاعلة .
*استاذ القانون العام/الجامعة الاردنية
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