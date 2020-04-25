من لايشكر الناس لا يشكر الله

إن قلت شكراً فشكري لن يوفيكم حقّكم، حقاً سعيتم فكان السّعي مشكوراً، وإن جفّ حبري عن التّعبير يكتبكم قلب به صفاء الحبّ تعبيراً

تعجز الكلمات وتتوه العبارات والاحاسيس الصادقه لكي أقدم لكم أنا قاسم الصرايره أسمى آيات العرفان والجميل بعد أن من الله علي بالشفاء على أياديكم البيضاء بعد العمليه الجراحيه الناجحة لي ، وكان لزاما علي بأن أتقدم لكم بالعرفان على جميل صنيعكم وعن إخلاصكم في عملكم حيث امتزجت رعايتكم بكفاءة عاليه وجهد مميز حتى اصبحت حياتي بمأمن الله ،فكانت أياديكم بعد فضل المولى عز وجل وكرمه الشافيه مما اصابني ، فإن قلت شكرا فشكري لن يوفيكم حق قدركم ، فحقا سعيتم فكان السعي مشكورا ، وتتوه الكلمات عن التعبير ، فيكتب لكم قلبا به صفاء الامتنان تعبيرا لكم يا من نذرتم انفسكم لخدمة الناس فكنتم مثال الانسانيه الحقه التي تمثلث فيكم وأخص بالذكر

دكتور العقيد محمد الرشايده أخصائي جراحه الشرايين والاوعيه ودكتور العقيد ماهر الخوالده ودكتور محمد ودكتور عمر مازن مدادحه وطبيب تخدير وكاد ر تخدير وجميع الممرضين في قسم الاوعيه والشرايين ودكتور هيثم مجالي ودكتور طارق القضاه أخصائي القلب وجميع كوادر المدينه الطبيه عامه وقسم الشرايين والاوعيه خاصه ممريضن وكوادر اداريه ولوجستيه



وهذا أقل ما يمكننا أن نقدمه لكم وإلا فالشكر لا يكفي ولا يوفي حقكم ، لأنكم بددتم كابوس اليأس وزرعتم الأمل الذي بدد كابوس المرض والياس والخوف ، فجوزيتم الفردوس الأعلى على جهودكم المباركه وهذا غاية ما أتمناه ، ولا يمكن لحروفي أن تكون اصدق مما تحمله من احترام وتقدير لكل فرد منكم

ولكم مني كل المحبه والتقدير ووفقكم الله على كل جهودكم والله ولي التوفيق والنجاح تحت رعايه صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين