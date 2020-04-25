وطنا نيوز -"كورونا" رامبو الجديد، وزامور الخطر

كنتُ طفلًا عندما ركضتُ من مدرسة الوليد إلى بيتنا في مدينتي إربد، وبالتحديد في شارع حكما، خائفًا من صوت زامور الخطر الذي لا يمزح. كنت عندما أسمعه أشعر بالخوف والقلق، وكانت أمّي تنتظرني لتضعني بسرعة إلى الملجأ الذي كان خانًا قديمًا لرجل يُسمّى (أبو شاكر)، وكنّا نعتقد أنّه يحمينا. نحمد الله أنّه لم يجرب يومًا لأنّنا اكتشفنا أنّ حمايته لنا كانت "حماية النّيّة"، وعلى بركة الكبار والطيبة، وربّما البساطة الزّائدة. كان ذلك الزّامور ينطلق عندما كانت إربد تقصف من تلال الجولان المحتلّة، كما فهمت عندما وعيت. الفرق بين الزّامورين أنّ هذا الثاني الذي نسمعه هو زامور خطر نعرف أنه يتحمّل المزح ولا يخيف. زامورٌ ينتظره الأطفال، وخاصّة في الأيّام الأولى له، تمامًا كما كنّا ننتظر مدفع رمضان الذي كان ينطلق من على ظهر التلّ في إربد.

الزّامور الجديد لا يخيف؛ عندما يأتي نبتسم، وبدل الهروب لوسط البيت الذي به نضمن عدم وجود شظايا، عند زامور الخطر الثّاني نركض إلى الشّبابيك لكنّنا لا نرى عدوًّا حقيقيًّا ولو لبسنا له كمّامات. نركض للشّبابيك ومعنا كلّ الوقت لندقّق بصوته ونسمعه يخفت ثم يعلو، ثمّ يأتي صوت زامور آخر بعيد نسبيًّا فيكون لدينا الوقت والشّجاعة للوقوف على السّطح لتمييز الصّوت ومن أين يأتي. العدوّ أيضًا أجنبيّ كما كان دومًا، واسمه "كورونا"، لكنّه هذه المرّة عدوّ يحارب الكلّ وأقوى من الكلّ أيضًا. رشقات صواريخه تضرب في كلّ الاتّجاهات وعدوّه أمامه وخلفه وعلى جانبيه. ربّما هذا نوع من العدالة التي -لهذه اللّحظة- لا تجعلك تكرهه الكره التّقليديّ للعدوّ، حتى أنّه بلا ملامح، فلا يوجد له صورة تجسّد شكله لتجسّد به صورة العدوّ الذي تكره.

وحتّى أنّني أحيانًا أتخيّله "صرصور" صغيرًا جدًّا لكنّني -أنا الإنسان- لا أستطيع رؤيته. لا أعلم لماذا أتخيّل كلّ "قطط" الحيّ تحبّه وتعلم سرّه. لا أعلم لماذا أحسّها من فريقه وتشعر أنّه جاء هنا لينتقم لضعفها! وتبتسم عندما ترانا جميعًا في البيت وهي الوحيدة التي تسير في الطّريق ولا يشملها حظر التجوّل. إنّه أيّامها يا سادتي! حتّى الذي يعطيك تصريح "خروج" هو في أيّام السّبت والجمعة محاصر معك. لكنّها هي تسير في الطّرق دون حصار وبأيّ وقت. كم هو ضعيف هذا الإنسان! حتّى أنّ "رامبو الجديد"، كورونا، عندما يراها يقول لها "ما عليك". سأذلّ غروره. لأوّل مرّةأشعر أنّه حتّى قطط حارة ما في الصّين وحارة ما في ألمانيا وحتى بالسويد تتغازل الكلام وقطط حارتنا، وتبتسم جميعًا عبر "إنترنت أنفسنا" دون أن نعلم، وتستهزئ بنا أيضًا دون أن نعلم. حتّى قططهم المدلّلة أصبحت ثائرة في وجه أصحابها "اللادمقراطيّين" وتصيح في وجه صاحبها وتقول له: إنّ هذا الحظر لا يشملني، وإنّك تفرض عليّ ما هو مفروض عليك!أيّ ديمقراطيّة هذه! لقد تعرّت الديمقراطيّة في زمن المحك. أمّا قطط حارتنا فهي أصلًا حرّة وطليقة. ولكنّها هذه الأيّام تنام في منتصف الطّريق حيث كانت حكرًا على سيّاراتنا. لا أراها تنام هذه الأيّام حيث اعتادت أن تنام. لا تنام إلّا حيث نحن كنّا. حتّى بعوض البيت على قلّته أصبح يشعرني أنّه أكثر قوة، وأصبح يطير حولي دون أن يخاف، ولسان حاله يقول "اسكت حتّى لا أخبر عنك ابن عمّي كارونا.

ثم يكرّر القول: اسكت اسكت، يكفيك غرورًا. ثمّ يخرج من الشّبّاك ثمّ يسير حيث يشاء أن يسير دون محدّدات. إنّها أيّامه يا سادة. حتّى أنّه يجلس قربي ويشاهد التّلفاز، ويستمتع بخوفي كلّ يوم وأنا أسمع وأنتظر بقلق عدد الإصابات. لأوّل مرّة في حياتي أرى صرصورًا قرب البيت وأحترمه، بل وأخافه! فقد أصبح له أنياب، وأشعر أنّه مدعوم. لم تعد نظرتي إليه أبدًا كما كانت من قبل. لأوّل مرّة أتذكّر النّظريّة النّسبيّة بهذا الشّكل، وأتساءل: لماذا كنت أعتبر حجمه صغيرًا؟! لقد تغيّرت كلّ مقاييسي، وحتّى الأحجام أصبحت عندي مختلفة.

لأوّل مرّة عندما أراه، بدلًا من الاقتراب من أقرب "حفّاية" لضربه أقترب من كمّامتي لتغطية وجهي، بينما هو يدير لي ظهره ويضع يديه متشابكتين خلفه، ثمّ يسير دون أن ينظر إليّ حتّى! هل أنا أكثر قوة من تلك البعوضة لأنّني أكبر حجمًا مثلًا؟ لكنّها الآن أقوى منّي نفسيًّا، فهل تراني قزمًا مثلًا وأصغر منها حجمًا. فعلًا أصبحت لا أعلم. الذي أعلمه أنّ الأمور في عيوني أصبحت غير تلك التي كانت، وستبقى كذلك طيلة العمر تذكّرني بهذه الأيّام، وكلّما نسيت، قرص أذني "شيء ما" قائلًا: "اسكت أحسن لك".

كلّما حصل شيء جديد في حياتي تذكّرتُ كلّ شيء قديم فيها أيضًا. لذلك تذكّرت القطط الجريحة في حاراتنا القديمة هناك في مدينتي إربد. كنّا نطاردها بكلّ غباء، وكان سوّاح حمّال الطّحين لا يرحم حماره، ويضربه بعنف حتّى يأخذ دورًا في "بابور" الطّحين القريب، وأتذكّر الكلب الذي كنّا نسمّيه "الوحش"، وكيف أصبح ضعيفًا يومًا، عندما ربطه رجل من "البلدية" في ماسورة أبو العبد الدّهّان، ثمّ أطلق عليه النّار، لأنّه بنظره كلب ضالّ، لا يجوز أن يبقى بين الأحياء، مع أنّنا نحن من كان يؤذيه بلا رحمة! لا أعلم لماذا أتخيّل أنّ تلك القطط والكلب وحمار سوّاح جميعها تبتسم وتصلني نظراتها من وراء الجبال التي تفصلني عن حارتي القديمة إلى حارتي الجديدة في عمان، وتتحالف مع كلّ قطط الحيّ والكلب الذي اعتدت أن أراه يوميًّا يسير في طريق قريب من بيتي مرافقًا لرجل كهل، ثمّ تبتسم جميعها وتتحالف تحالُفَ من ظلم يومًا.

لم يعد حمار خالد سوّاح حزينًا كما كان، ولا حتّى الكلب الذي مات برصاصة، كلبًا شاردًا في ذهني كما كان، بل كلب ضحّى بروحه، وبالنّسبة لحيوانات الحيّ ربما يعتبر "بطلًا" ونحن لا ندري. اكتشفت أو أصبحت أشكّ، أنّنا لم نكن ندري يومًا حقائق الأمور. كورونا هو علامة انتصار، وقد غيّر موازين القوى، وأوقف سباق التسلّح الطبيعيّ إلى غير رجعة. هناك سلاح سوف يأتي في أيّ لحظة من حيث لا ندري. أشتاق لحمار خالد سوّاح، وأشتاق للكلب الجريح، وأشتاق لقطط الحيّ الكثيرة، وأتمنّى أن أقول لها: تذكّري أنّني كنت أحبّك، ولم أكن أفعل بك ما كان يفعله أبناء الحيّ وخاصة سالم العجل، وأذكر حمار سوّاح بأنّني فككت حبله يومًا ليهرب من سوّاح، لعلّ هذه القصة تشفع لي من قبضة رامبو الجديد كورونا، فأنا الإنسان أصبحت لهذه الدّرجة جبانًا، وأصبحت أرى بوضوح الشّمس ضعفَ الإنسان. فلمَ الغرور يا أيّها الإنسان؟!