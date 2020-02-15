|
الزعبي يكتب:برنامج سند.. سند وعون للمواطن
بقلم : الاعلامي محمد علي الزعبي
رؤية ورسالة أطلقتها وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة بإبعاد جديدة تشكل إبداعات الإلكترونية تخدم المواطن وتسهيل الإجراءات اللازمة لإتمام عمليات بحاجة لها المواطن الأردني للتخفيف عن كاهله في إجراءات المعاملات الشخصية دون عناء ومشقة.
برنامج سند برنامج تكاملي بالمشاركة ما بين وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة وبعض المؤسسات الخدمية التي تخدم مصالح المواطن وذات العلاقة المباشرة والاحتكاك شبه المستمر بين فئات المجتمع ومؤسسات الدولة المختلفة .
تابعنا على تطبيق نبض
التعليقات
تنويه
• تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.
لا يوجد تعليقات على هذا الخبر
|