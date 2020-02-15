الرئيسية | مقالات الزعبي يكتب:برنامج سند.. سند وعون للمواطن

بقلم : الاعلامي محمد علي الزعبي رؤية ورسالة أطلقتها وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة بإبعاد جديدة تشكل إبداعات الإلكترونية تخدم المواطن وتسهيل الإجراءات اللازمة لإتمام عمليات بحاجة لها المواطن الأردني للتخفيف عن كاهله في إجراءات المعاملات الشخصية دون عناء ومشقة. برنامج سند برنامج تكاملي بالمشاركة ما بين وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة وبعض المؤسسات الخدمية التي تخدم مصالح المواطن وذات العلاقة المباشرة والاحتكاك شبه المستمر بين فئات المجتمع ومؤسسات الدولة المختلفة .

أن مثل هذه الحُزم خلقت بيئة خصبة لنشر المساواة والعدالة الاجتماعية وبناء قواعد البيانات الشخصية بأسلوب حضاري متقدم بالتشاركية والتعامل بإسس عالمية أو فاقت بعض الدول المتقدمة وبالشراكة مع شركة أردنية رايدة في مثل هذا المجال تنفست مع شركات عالمية في خلق برامج الإلكترونية متقدمة .

برنامج سند خلق جو من الإبداع المهني في مجال التقدم الإلكتروني والبعد عن المحسوبية والواسطة في إتمام المعاملات الفورية من خلال هذا البرنامج ودمج مؤسسات الدولة في شبكة الإلكترونية متكاملة .

هل تستطيع الوزارة إكمال برنامجها في دمج المؤسسات وتحقيق رؤية جلالة الملك وتطلعاته وما تطمح له الحكومة في الجذب الاستثماري والتخفيف على المواطن وخلق آفاق جديدة الإلكترونية...

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